亞弘電營收回溫 今年營收將改寫9年來新高

亞弘電 (6201-TW) 電子音訊產品市占持續提高，受惠北美解封後以及聖誕節前採購商機加溫，第三季營收及獲利同步改寫今年新高，第四季 11 月出貨回溫下，將有利 2021 年全年營收改寫 9 年新高。

亞弘電總經理許瑞峰今 (25) 日主持線上法說會指出，現有的電子音訊、小家電及醫療保健三大產品，除持續進行產品精進，並維持運用中國大陸東莞、台灣台南及菲律賓三地生產彈性，滿足客戶端不同需求。

亞弘電 2021 年前三季營收為 30.01 億元，毛利率為 20.65%，年減 1.21 個百分點，稅後純益為 2.44 億元，年增 15.28%，每股純益為 2.74 元；全年在第四季出貨回溫下，將有利於推升 2021 年全年營收改寫 9 年新高。

亞弘電今年完成設置菲律賓新廠，成為在兩岸之外的最新生產基地，許瑞峰強調，疫情引起的宅經濟生活型態，造成音樂設備蓬勃發展及遠距醫療需求增加；亞弘電在菲律賓的新廠第一階段產計，足以因應 2022 年的需求。

以今年前三季營收來看，亞弘電電子音訊占 70%、小家電及醫療保健合計占 30%，許瑞峰認為，在遠距醫療需求增加下，亞弘電自 2003 年起從代工生產血壓計開始的醫療保健產品技術，將藉此衝刺開發成長中的市場需求。