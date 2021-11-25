建通明年產品結構轉佳獲利成長 拓異型導體銅材新市場

端子、連接器廠建通 (2460-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理何易霖表示，異型導體銅材明年上半年開始出貨，加上線束連接器、車用連接器等出貨攀升，帶動產品組合改善，獲利成長將優於營收表現。

何易霖表示，異型導體銅材長久以來都被歐洲及日本企業壟斷，但近年廠商尋求替代料源，而建通生產異型導體銅材已有 30 年，且洗削工法優於市場普遍使用的軋延法，可應用在高規的電動車等領域，只是過去公司多為自用，現在也把握機會搶進市場。

何易霖指出，目前已經相繼送樣給客戶，包含泰科、宏發、拓緯、一銓等，相關產品預計最快明年首季開始出貨，明年月均產能可望達 100 噸，未來也可望拓展至半導體導線架等領域。

另一方面，過往電器線束巿場以進口端子為主，但新冠疫情及運輸問題造成供貨中斷，何易霖表示，因此緣故已打進奇異電器、開利冷氣、史丹利百得工具機等整機廠，為線束端子帶來不錯的營收成長。

而建通也與蘇州泰科簽訂供應採購協議，將供應新能源車用高壓連接器端子，何易霖看好，除了將是明年動能外，雙方合作將有助公司爭取泰科其他應用的代工訂單，甚至是安費諾等大廠的代工機會。

以建通今年各產品營收比重區分，車用連接器 7.37%、家電端子 80.09%、電子連接器 0.4%、電工端子 0.44%、環保微無鉛銅製品 10.54%、其他 1.16%。