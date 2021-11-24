日本大真空創高 石英元件大比價

最近元宇宙全球發燒，其 VR 頭戴裝置無線化將更利於活動，因此將會是普及市場的關鍵要素，且目前 Meta 及 Sony 的 VR 裝置居顯示搭載 WIFI 6/6E，最新的 WIFI 規格與 5G 毫米波為最適合頭戴顯示裝置的連結技術。去年底到今年初的 5G 建置潮及電動車的趨勢發展，使石英元件大幅漲價，現在受惠元宇宙題材刺激，將來 5G 裝置與裝置間的連結將更多元，需要用的石英元件也會更多。繼日本電波 (NDK) 之後，大真空也傳捷報，上半年純益暴增 16 倍，其中以台灣市場最賺錢，且宣布上修財測，股價自 11 月以來不斷創高，截稿日以來股價由 1010 元漲到 1679 元，短短 20 天不到，漲幅高達 66.2%，股價創下 25 年來新高。

石英元件廠前三季獲利亮眼

加高 (8182-TW) 為大真空旗下子公司，持股 5 成，加高主要代理大真空產品，第三季表出亮麗成績單，單季 1.44 元，季增 17.07%、年增 136.07%，累計前三季 3.43 元，年增 124.18%，超越去年全年 2.08 元。10 月營收表現雖然未創新高，但仍持續維持高檔，單月營收 3.19 億元，月增 5.5%、年增 19.1%。股價突破 6 月來高點，同時也創歷史新高，日本石英元件大廠創高，加高是台股中石英元件最受惠者。

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