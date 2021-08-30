臻鼎上半年純益年減2成 EPS 1.81元

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW)(30) 日公布最新財報，2021 年上半年稅後純益 17.07 億元，年減 20.48%，每股純益 1.81 元，臻鼎主管指出，上半年營收維持成長，下半年旺季，配合客戶新產品推出，新產線陸續量產，全年維持雙位數成長目標不變。

臻鼎第二季營收 297.68 億元，毛利率 16.24%，季減 1.23 個百分點，年減 1.45 個百分點，稅後純益 7.59 億元，季減 19.88%，年減 40.44%，每股純益 0.8 元。

臻鼎上半年營收爲 569.61 億元，年增 29%，毛利率爲 16.83%，年減 0.84 個百分點，稅後純益 17.07 億元，年減 20.48%，每股純益爲 1.81 元

臻鼎指出，上半年營收成長，受惠全球經濟逐漸復甦，科技產品銷量提高，不過由於上半年新建產線未量產，使得折舊與攤銷費用達 56.38 億元，較去年同期增加 16.76 億元，毛利率也受匯率等因素影響，影響公司獲利。

臻鼎上半年資本支出累計為 143.17 億元，較去年同期增加 67.42 億元，研發費用為 35.76 億元，年增 14.99 億元。

展望下半年，臻鼎指出，配合客戶新產品推出，新產線陸續量產，預計下半年進入消費電子傳統旺季，主要成長驅動力將來自高階軟板、IC 載板、超薄 HDI (Mini LED 背光板)、SLP 及汽車板等領域，全年營收維持成長目標不變。