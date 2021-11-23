海關新規卡住iHerb？ 關務署澄清：報關業者違規簡易申報所致

知名保健食品網站 iHerb 今 (23) 日無預警宣布，因我海關政策導致貨運嚴重延誤，將暫停在台相關販售服務，引發市場譁然，對此關務署澄清，iHerb 網購應以一般進口報單辦理通關，但報關業者卻違規以簡易申報方式辦理，導致貨物遭退運，與海關加強查緝措施無關。

針對 iHerb 的指控，關務署解釋，台北關 10 月上旬查獲應以一般進口報單辦理通關，但報關業者以簡易申報單辦理 iHerb 網購進口相關貨品，共計 6 批約 1 萬餘件的貨品，因文件不齊導致部分貨物遭退運，其中有 5 批已經退運出口，另有 2000 多件等待退運。

關務署對此表示，進口保健食品因涉及食品或藥品輸入管制規定，依規定應以一般進口報單辦理通關，強調相關規定從未變更，更與海關加強查緝非洲豬瘟或改善快遞貨物通關環境無關。

關務署說，iHerb 銷售商品以保健食品為主，部分高劑量維他命或品項在國內被列為藥品，而屬藥品者者，應向食藥署申請輸入許可後始准放行。

另外，如果是健康食品且符合少量自用規定，可以一般申報單申報免證代碼，免辦理食品輸入查驗。

關務署強調，業者如依規定合法申報，通常均能當日通關放行，呼籲快遞或報關業者應告知國外業者我國就是類貨物通關規定，並依規定合法申報以加速貨物通關，避免商品抵台後因無法完成通關而須退運，蒙受損失。