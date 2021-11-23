〈健策法說〉明年資本支出將達12億元 大增6成

健策 (3653-TW) 受惠各產品線客戶需求持續成長，明年資本支出將達 12 億元，較今年高出 6 成，主要添購機器設備；產能規劃上，大園三廠預計 2024 年上半年開始量產，總產能將提升 30%。

健策大園二廠目前產能稼動率約 30%，預期在既有客戶拉貨強勁下，明年將充分提升車用水冷散熱與均熱片產能，初估 2023 年產能將可達到滿載，產能稼動率提升至 100%。

健策規劃擴建大園三廠，預計 2024 年上半年完工、取得使用執照並開始量產，由於三廠面積較一、二廠小，初估總產能約提升 30%，不過廠區緊鄰一廠，有助提升產品生產效率。

法人關注擴建新廠為因應單一新客戶需求，對此，健策強調，擴建新廠主要是均熱片客戶數增加與其他產品線需求強勁，因此建置三廠，並非針對單一客戶訂單需求。

資本支出方面，健策今年資本支出約 12 億元，較今年 7.5 億元增加 6 成，其中三分之二的費用將採購沖壓、電鍍製程等機器設備。

健策與金利 (5383-TW) 策略合作方面，健策表示，由於公司產能有限，部分產品確實委由金利代工，不過訂單並非因此出現移轉，未來營運、管理、業務研發仍以健策為核心，金利為公司代工廠；未來金利也會擴充產能，因應訂單需求。