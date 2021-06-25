睽違五年 台美重啟TIFA會議6/30登場

美國在台協會 (AIT) 今 (25) 日宣布，第 11 屆美台貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議，將於台北時間 30 日透過線上視訊會議方式召開。AIT 強調，期待透過 TIFA 協定程序，強化雙邊經濟體策略貿易及投資的夥伴關係。

睽違五年，美台 TIFA 線上會議將於下周三 (6/30) 登場，由 AIT 處長酈英傑與駐美國台北經濟文化代表處 (TECRO) 代表蕭美琴開場，美國貿易代表處及台灣行政院經貿談判辦公室將擔任首席顧問。

AIT 及 TECRO 於 1994 年共同簽署 TIFA 協定，自此之後，TIFA 協定為促進美台投資貿易共同利益的平台。

AIT 指出，台灣是美國第十大貿易夥伴，而美國則是台灣第二大貿易夥伴，2020 年美台雙邊貨物貿易總額將近 910 億美元，累計雙邊外人直接投資超過 470 億美元。

酈英傑即將卸任，今天在總統府內獲總統蔡英文頒授「大綬景星勳章」，台積電創辦人張忠謀也出席典禮。酈英傑指出，美台貿易及投資往來大幅躍升，最受矚目的例子就是台積電將斥資 120 億美元在亞利桑那州設立先進半導體晶圓廠，這凸顯了台灣在全球高科技供應鏈中，扮演的關鍵角色。