防疫股傳捷報 00898成分股涵蓋「疫苗+口服藥廠」獲追捧

新冠病毒至今還在延燒，帶旺全球疫苗、口服藥產業，相關商機跟著火紅，本周甫掛牌的國泰基因免疫革命 ETF(00898-TW)，成分股涵蓋「疫苗 + 口服藥廠」，吸引投資人追捧。

上周市場陸續傳來抗疫好消息，美國輝瑞 (Pfizer) 藥廠本月中 (11/16) 已向美國當局申請 COVID-19 口服抗病毒藥物 Paxlovid 緊急授權 (EUA)，臨床試驗已證實，此款藥物可降低重症高風險成年患者住院或死亡風險達近 9 成。

另外，再生元製藥廠 (Regeneron) 宣布該公司實驗中的新冠抗體藥物 REGEN-COV 的最新實驗數據，結果顯示該款藥物不僅對治療新冠肺炎感染者有不錯療效，且可望降低感染機率達 8 成，此消息公布，為市場注入強心針，更激勵相關生醫藥廠股價表現。

法人指出，本周檯面上新增的生醫 ETF 生力軍—國泰基因免疫革命 ETF(00898-TW)，追蹤 Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數，這檔 ETF 除了完整涵蓋國際主流疫苗類股，包括輝瑞、AZ、嬌生、Novavax、莫德納、BioNTech，同時持股布局也納入再生元製藥廠 (Regeneron)、羅氏 (Roche) 等積極研發口服藥之國際藥廠，由於未來口服藥將與疫苗相輔相成配搭抗疫，使得這檔擁有最齊全疫苗品牌的 ETF，本周一 (11/22) 掛牌上市，市場交投熱絡，掛牌首日成交量高達 24,202 張。

國泰基因免疫革命 ETF(00898) 基金經理人游日傑表示，新冠口服藥誕生是人類一大福音，與此同時，投資人也無須擔心疫苗市場是否將被瓜分，以流感為例，目前在用藥方面雖有克流感口服藥，但各國家每年仍照常施打流感疫苗，且迄今流感疫苗的產值仍大於口服藥 10 倍以上，故市場普遍推測未來疫苗需求並不會消失，而是與口服藥相輔相成，故應正面看待，倘若有拉回都是佈局機會。

法人觀察，投資人透過 ETF 參與疫苗股投資時，應特別留意該 ETF 買到的疫苗品牌公司是否夠全面性，甚至也應納入口服藥廠，以抓住未來疫苗流感化之長線商機。而本周掛牌的 00898，成分股除了全面涵蓋「疫苗 + 口服藥廠」，還納入「基因技術、再生醫療」2 大明星生醫族群，且投資比重各佔 3 成左右，多元化的資產配置還能降低投資單一產業的波動風險，對於長期人口老化趨勢下受惠產業有興趣的投資人，可留意切入這類 ETF 的投資機會。