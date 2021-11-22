張志誠觀點：接續第三代半導體漢磊、嘉晶、光磊短線技術滿足點先到 接下來還能醞釀什麼？

漢磊、嘉晶、光磊漲到滿足點，接下來呢？

我們在上周有提到，第三代半導體中第一梯隊的漢磊 (3707-TW)、嘉晶(3016-TW) 已經有量產能力而且還有擴廠規劃，光磊 (2340-TW) 則是與日亞化合作開發第三代半導體充滿未來營運的想像空間，這些都已經提前有聰明資金卡位和追價，也推動股價創下高點，漢磊 (3707-TW) 今年來股價漲幅最高達 3 倍，最近則在嘉晶 (3016-TW) 第三季財報 0.46 元勝過漢磊，出現法人作價的拉升效應後，漢磊明顯外資、投信資金在短線高檔被分散到其他補漲的第三代半導體公司。

嘉晶今天盤中仍創下新高價，但若是以突破 7 月 W 底型態的漲幅滿足點差不多就在 14x 附近，已到達滿足點並不建議再追價。光磊 (2340-TW) 短線漲到 6x 元小底滿足點後，此外指標也進到高檔超買區，都不建議再追買。

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圖: Infineon Technologies

族群效應，合晶、中美晶、環球晶蓄勢待發？

我們之前也分析，這些已領先漲多的公司市場不可能無限制的追買，族群性的資金輪動效應必然會擴散到第二梯隊的第三代半導體相關公司。

回想在 14 年前，我記得市場最流行一句話，中美晶、嘉晶等等太陽能矽晶圓叫做「三晶 亮晶晶」。

現如今第三代半導體的 SiC 基板找到了電動車大電流新活力，我們觀察資金有輪動到比如合晶 (6182-TW)、中美晶(5483-TW)、環球晶(6488-TW) 這些還沒大開產能的公司。未來如何追蹤、股價該如何評估，怎麼買才會最恰當呢？投資人要思考一下規劃。

圖: Infineon Technologies

世界、力積電怎麼看？怎麼佈局？

第三代半導體晶圓代工方面已經有氮化鎵 (GaN) 量產能力的世界 (5347-TW) 漲幅跟漢磊比起來仍算落後，世界均線呈現多頭排列，前方的頸線壓力若成功突破將往小底滿足點 18x 元附近靠攏。而率先切入第四代氧化物半導體氧化銦鎵鋅 (IGZO) 的力積電 (6770-TW) 上市櫃日期已經確定，我認為盯著 5 日均線何時轉折最主要。

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若不考慮最佳成本的人，那麼最低點起來的上升趨勢線，是我建議自行留意的點！

圖: Infineon Technologies

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