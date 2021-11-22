【袁志峰專欄】港股區間波動，宜趁回調買入

今日推介 - 波司登 (3998), 上日收市 $5.96

1) 股市前景

受阿里 (9988) 急跌拖累，港股周五回調，成交增加。恒指及恒生科指已連瀉 3 日，分別累跌 2.6% 及 3.8%。低估值及人民幣滙率轉強對港股有托底作用。自 8 月起，恒指基本上於 24000 至 26500 點上落，估計短線維持上落市格局，操作策畧是趁回調買入。

今天推介是波司登 (3998) — 中國第一羽絨品牌，過去 3 個財年，收入及盈利復式增長率分別達 15% 和 41%，毛利率及淨利潤率持續上升，派息比率為 71% 至 73%，持有淨現金。於本財年截至 2021 年 11 月 11 日，品牌羽絨服業務累計線上零售金額同比增逾 50%，其中 “波司登” 品牌累計線上零售金額同比增逾 40%。今年以來，股價上漲 54%，現價對應歷史市盈率 31 倍，股息率 2.3 厘，估值合理。踏入冬季，市場對公司的關注度將有所增加，今個財政年度的中期業績將於周四公布。建議買入，目標價 6.5 元，止損價 5.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 385 點，早盤偏軟，最多曾跌 494 點，午後跌幅收窄，收報 25050 點，跌 270 點或 1.1%。成交額按日增 17% 至 1365 億元，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨買入約 13 億元，包括淨買入 10 億元碧桂園服務 (6098) 及 3 億元快手 (1024) 股份、淨賣出 6 億元騰訊 (700) 股份。11 月以來淨賣出 69 億元，10 月淨買入 98 億元。全周計，恒指跌 1.1%。

藍籌股 23 升 30 跌 7 持平。華潤置地 (1109) 及碧桂園 (2007) 升逾 6% 及 5%，為升幅最大藍籌。其次是中國海外發展 (688)、龍湖集團 (960) 及信義玻璃 (6865) 升逾 2%。金沙中國 (1928) 及信義光能 (968) 升逾 1%。季度業績遜預期的阿里 (9988) 及配股集資的碧桂園服務 (6098) 分別跌逾 10% 及 8%，為跌幅最大藍籌。阿里健康 (241) 及百威亞太 (1876) 跌逾 4% 及 2%。恒安國際 (1044)、創科實業 (669)、美團 (3690) 及萬洲國際 (288) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.3%，收報 6458 點，成份股 13 升 15 跌 2 持平，大型科技股漲跌不一。阿里 (9988) 跌逾 10%，為跌幅最大成份股。百度 (9888) 及汽車之家 (2518) 跌逾 3%。快手 (1024) 及微盟 (2013) 跌逾 2%。萬國數據 (9698)、金山軟件 (3888) 及明源雲 (909) 跌逾 1%。京東 (9618) 漲逾 9%，為升幅最大成份股。海爾智家 (6690) 升逾 4%。比亞迪電子 (285) 及閱文集團 (772) 升逾 2%。全周計，恒生科指跌 1.6%。

板塊方面，汽車股跑輸大市。理想汽車 (2015) 跌近 5%。內房、物管、電力設備、手機零件、煤炭及有色金屬股逆市上升。融創中國 (1918)、龍光集團 (3380)、雅居樂 (3383) 及富力地產 (2777) 升 6%-9%。融創服務 (1516)、金科服務 (9666) 及華潤萬象生活 (1209) 升 5%-7%。東方電氣 (1072) 及上海電氣 (2727) 升逾 5% 及 1%。丘钛科技 (1478) 及比亞迪電子 (285) 漲逾 2%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升 1%-2%。紫金磺業 (2899)、江西銅業 (358) 及中國鋁業 (2600) 升逾 1%。

周五上証指平開，早盤窄幅震盪，午後上揚，收報 3560.37 點，升 1.1%。深証成指升 1.2%，科創 50 指數升 1.5%。滬深兩市總成交約 11100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 100 億元。滬深股通北向資金淨買入約 83 億元，11 月以來淨買入 129 億元，10 月淨買入 328 億元。全周計，上証指數升 0.6%，深証成指升 0.3%。

3) 宏觀 / 行業訊息

恒生指數公司公布指數季度檢討結果，恒生指數成份股加入京東集團 (9618)、網易 (9999)、華潤啤酒 (291) 及新奧能源 (2688)，成份股數目將由 60 隻增加至 64 隻。國企指數成份股方面，加入信達生物 (1801)，剔出中國恒大 (3333)，成份股數目維持 50 隻。恒生科技指數成份股沒有變動，成份股數目維持 30 隻。(信報)

4) 個股訊息

恒大汽車 (708) 公布，以先舊後新方式配股，每股配售價 3 元，配售 9 億股，集資約 27 億元。配售股份佔該公司經擴大後股本約 8.3%，每股配售價較周五收市價 3.53 元折讓約 15.0%。(信報)

嗶哩嗶哩 (9626) 公布發售 2026 年到期 14 億美元可換股優先票據的詳情，票據年利率 0.5 厘，初始轉換率相當於每股 ADS 約 93.97 美元，較 11 月 18 日 ADS 收市價 67.12 美元，溢價約 40% 以上。(信報)

中信股份 (267) 宣布，建議分拆旗下中信金屬到上交所上市，已向港交所遞交申請，並獲確認可繼續進行建議分拆，預計今年底前會向中證監提交上市申請。中信金屬股份主營業務為礦物貿易，包括鐵礦、鋼材、鈮、其他有色金屬和其他產品。(信報)



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