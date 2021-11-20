〈熱門股〉元太Q4攀全年高峰 股價首度站上三字頭寫新猷

電子紙大廠元太 (8069-TW) 營運擺脫揚州模組廠停工影響，隨著遞延訂單趕出貨，加上迎傳統消費性旺季，認為第四季產能利用率都將維持滿載，營運將攀全年高峰，新材料產能也將依計畫陸續開出，帶動本周股價衝破百元大關，周漲 24.47%，最高站上 117 元，寫掛牌以來新高。

元太表示，今年營運面臨供應鏈缺料、當地防疫影響，但預期短期除驅動 IC、電子紙材料等供應持續吃緊外，產線產能均已恢復，估年底年產能都將維持滿載狀態，目前在手訂單需求仍遠大於供給，認為第四季營運將優於上季。

隨著電子紙應用逐步放大，元太也積極擴充上游材料產能，除既有兩條產線外，今年已決議再擴充四條材料產線，依規劃，年底前將先開出一條，明年第二季再開出另外兩條，最後一條估明年底開出、2023 年貢獻產能，也估明年材料產能將較今年大增 1.3-1.5 倍。

營運方面，元太第三季受揚州廠停工影響，稅後純益下滑至 12.26 億元，季減 11.9 %，但仍年增 48.75 %，每股純益 1.07 元，累計前三季則已賺贏去年全年，稅後純益 37.84 億元、年增 46.3%，每股純益 3.33 元；10 月營收則在遞延訂單出貨帶動下，衝上 22.06 億元，月增 17.9%、年增 38.2%，創下近八年單月新高。