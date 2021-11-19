金管會核准兩家產險移工防疫保單 入境確診實支實付最高50萬元

隨國內疫情越來越穩定及疫苗覆蓋率提升，勞動部經指揮中心同意開放辦理移工專案引進，為了響應政府政策，已有 6 家產險公司積極參與開發移工防疫保險商品，繼日前核准富邦產險首賣之後，金管會保險局也加速審查作業，今 (19) 日核准國泰產險、和泰產險皆可銷售移工防疫保單。

過去移工入境後，如確診「嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)」時，相關住院醫療費用皆為疾病管制署全數負擔，現行移工確診所致的住院醫療費用，將改由移工的雇主全數負擔，為避免因移工確診，造成雇主負擔龐大住院醫療費用的經濟壓力，金管會開放產險業者之移工防疫保單。

國泰產險今天表示，配合金管會及勞動部的政策，開發「移工嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 住院醫療費用健康保險」及「移工特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 住院醫療費用團體健康保險」已獲金管會核准，預計於 12 月 1 日前正式推出。

未來雇主可於移工入境前，取得移工的授權同意後，雇主可協助為其投保「移工嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 住院醫療費用健康保險」或「移工特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 住院醫療費用團體健康保險」，前述商品雇主可依照引進移工的人數作選擇，人數未滿 5 人時，僅可投保「移工特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 住院醫療費用健康保險」，每人保險費 1,051 元；滿 5 人可選擇投保「移工嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 住院醫療費用團體健康保險」，每人保險費 1,036 元。

國泰產險表示，投保後的移工，於入境日起 30 日內，經確診「嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)」且列為境外移入案例者，將提供最高保險金額 50 萬元的實支實付住院醫療費用保障，針對實際住院醫療費用，經取得移工授權同意後，可由產險業者直接給付給醫療機構，減少雇主經濟上及作業上的負擔，移工來台工作更安心。

而和泰產險的部分，移工防疫保單保費為 1,050 元，若移工於入境 30 日內經醫師診斷確定罹患 COVID-19，且經衛生主管機關列為「境外移入」病例，住院期間包括掛號費、住院費、膳食費、救護車費用等為治療 COVID-19 所發生的各項醫療費用，於保額內實支實付，最高 50 萬元。

