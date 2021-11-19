沙拉界麥當勞！Sweetgreen初登場 首日收漲逾76%

沙拉連鎖店 Sweetgreen (SG-US) 週四 (18 日) 在公開市場首次亮相，股價收高近 77%。

該股以每股 52 美元開盤，令公司市值超過 55 億美元。週三晚間該公司將 IPO 價格定為每股 28 美元，高於每股 23 至 25 美元的市場區間。 Sweetgreen 出售了 1300 萬股，為公司籌集了 3.64 億美元。

Sweetgreen 以「SG」為代碼，在紐約證券交易所掛牌上市。

Sweetgreen 成立於 2006 年，以客製沙拉和暖食沙拉為特色吸引了忠實的客戶群。該連鎖店也利用技術，推動線上訂購以減少店內排隊人潮，其 2/3 營收來自線上銷售。

「我們喜歡說，我們要打造我們這一代的麥當勞。」共同創辦人兼執行長 Jonathan Neman 說。

根據其招股說明書，在截至 12 月 27 日的全財年中，Sweetgreen 公布了淨虧損 1.412 億美元，營收 2.206 億美元。期間同店銷售萎縮 26%，但上一財年的同店銷售上升 15%。

今年該連鎖店已從疫情低谷中反彈，截至 9 月 26 日，同店銷售額增長了 21%，其虧損自去年同期的 1.002 億美元收窄至 8690 萬美元。

Sweetgreen 今年 8 月收購了 Spyce，一家以機器人餐廳技術聞名的波士頓餐廳公司。

Sweetgreen 目前在美國 13 州和華盛頓開設了 140 家連鎖店，並計畫未來 5 年內將店面數量擴增一倍。

在邁向後疫情時期，大眾開始外出用餐，然而，今年進行 IPO 的連鎖餐廳結果卻喜憂摻半，例如 10 月 IPO 的 First Watch Restaurant Group (FWRG-US) 迄今股價下跌 9%；但咖啡連鎖店 Dutch Bros (BROS-US) 自發行以來，股價已上漲 55% 之多。