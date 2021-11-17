尖點科技連續六年榮獲「TCSA台灣企業永續獎」肯定

尖點科技 (8021-TW) 連續 6 年參加由財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦的「TCSA 台灣企業永續獎」，年年均有獲獎，現已連續四年獲得「電子資訊製造業–白金獎」的肯定。今（17）日的頒獎典禮並由尖點科技總經理林若萍代表公司上台受獎。

「TCSA 台灣企業永續獎」今年已邁入第 14 屆，共吸引 329 家企業報名參加，較 20 年增加 137 家，創歷年新高紀錄，顯示企業日益重視永續發展議題。



尖點認為，Covid 19 疫情打亂了人們的生活以及全球產業的步調，但氣候變遷造成的災難並未因疫情而減緩，身為全球電子供應鏈的一環及在地企業的尖點科技，尖點深感無論企業規模大小都應負起的社會責任；在追求獲利與成長的同時，必須堅守誠信正直的信念，在環境保護、社會責任與公司治理 ESG 各面向投入努力並持續精進，才能達成永續的環境與永續的企業。

尖點指出，2021 年是尖點科技推動企業社會責任的第 8 個年頭，在公司治理、夥伴關係、幸福職場、綠色永續、社會關懷等五個構面裡，我們持續兢業努力，並將我們的作為與聯合國永續發展目標（SDGs）進行連結，以實際行動投入、參與、執行，支持全球永續議題之倡議與推動。

尖點指出，為了達成「環境永續」與「企業永續」，我們在經濟面、社會面與環境面皆訂定了短中長期目標，尖點將持續致力於各項作業並與各利害關係人溝通、互動、合作。尖點感謝，有許多人在各崗位上持續為這片土地而付出，我們期望以企業公民的力量，與大家共同為了永續共好而努力，形成這社會與環境美好而良善的正面力量。此次獲獎，對於尖點科技是很大的鼓勵，未來將持續落實企業社會責任的推動及管理，達到企業永續的最終目的。