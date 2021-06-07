尖點5月營收重返3億元之上 創44個月來新高

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 積極擴大核心本業規模，今 (7) 日公布 5 月營收達 3.03 億元，為 44 個月來新高，月增 1.21%，年增 23.07%。

總經理林若萍看好下半年大幅成長的需求，預計今年至少再投資 3.5-4 億元，擴充鑽針產能及代鑽業務能量，增幅估 1 成。尖點 2021 年前 5 月營收 13.81 億元，年增 28.02%。

尖點鑽針產出量，已由 2100 萬支提高為 2300 萬支，增加 10%，預計今年底將再擴充到每月 2500 萬支，以因應 ABF 載板、伺服器板及汽車板客戶的鑽孔需求。

尖點原來在台灣代鑽孔以雷射鑽孔為主，去年新增機械鑽孔新服務，在現有代鑽孔業務量能為基礎下，尖點今年也將再擴充 10% 代鑽孔能量。

尖點 2021 年第一季稅後純益 9265 萬元，季減 11%，年增 3.33 倍，每股稅後純益為 0.65 元。

尖點預估， 2021 年第二季營收將較第一季雙位數成長，毛利率也將較第一季微幅成長，依過去業務成長軌跡來看，下半年將進入業務、營收旺季。

尖點預計今年資本支出為 3.5-4 億元，在需求增加下，今年下半年不排除再增資本支出。