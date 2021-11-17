照明佈局發威 華興未來3年每年營收成長25%

LED 廠華興 (6164-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長劉守雄指出，今年業績觸底反彈，順利擺脫第一季虧損，全年將獲利，且公司佈局照明市場效益也顯現，明年低溫、商業照明營收可望較今年大增 5 成，未來 3 年年營收均可望成長 25%。

華興產品線主要為 LED 封裝及照明，傳統 LED 封裝主要應用在工業用客製化指示燈以及白色家電用指示燈，今年導入交通警示燈產品；LED 照明業務則為低溫照明市場市占龍頭。

另外，因應疫情帶動的殺菌相關需求，華興今年也成立 UV 專責事業單位，主打 BioLED 品牌，除經銷飛利浦 UVC 紫外線設備外，也推出各項自有產品。

展望後市，劉守雄表示，第四季營收可望持平第三季，全年也會維持獲利，內部目標未來 3 年，每年營收維持 25% 成長幅度。

華興今年前三季 LED 元件營收占比 58%，商業照明 18%，低溫照明 15%，UV 產品 1%。從各事業別來看，劉守雄指出，明年目標為商業照明營收成長 60% 以上、低溫照明營收成長 50% 起跳，LED 元件也會朝植物照明模組等利基型領域佈局。

此外，華興旗下負責照明業務的子公司華能光電，由華興持股 97%，今年營運可望獲利，預計 2024 年規劃掛牌上市。

劉守雄表示，華能今年在照明市場新增 150 家通路客戶，也導入超商超市，並推出自有品牌，代工比重減少，加強自有品牌通路客戶及服務，將進一步提升毛利率表現。