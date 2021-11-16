艾訊在手訂單優於往年平均 明年營收雙位數成長

工業電腦廠艾訊 (3088-TW) 今 (16) 日召開法說，公司認為，歐美及亞洲地區客戶拉貨力道明顯復甦，11-12 月營收可望維持 4 億元水準，明年訂單更是優於往年平均，將推升營收雙位數成長。

從各地應用需求來看，艾訊表示，美國以工業自動化設備、博弈需求保持熱絡，醫療、交通建設、清潔能源相關的訂單詢問度也有增加；歐、亞地區客戶洽談中的專案，最快明年第二季陸續開始發酵。

艾訊指出，除了今年底營收維持一定水準，毛利率也將站穩 34%，明年營收雙位數成長為目標，下半年將較上半年成長，全年毛利率可望維持今年水準。

艾訊 10 月營收 3.88 億元，月減 40.4%、年減 2%，主要是客戶在 9 月提前拉貨，導致單月營收衝上 6.53 億元，墊高比較基期；累計前 10 月營收 40.06 億元，年增 5.5%。

料況方面，艾訊表示，先前調度的一批零組件到貨，稍微解決短期長短料問題，但預計明年缺料狀況還是會延續，目前以電源、網通以及 CPU 等相關晶片較缺。

艾訊先前斥資 5.5 億元，買下友通 (2397-TW) 汐止廠，預計在明年底前，會從現在租用的北投廠完成搬遷，以樓地板面積估算，汐止廠產能可望較目前成長 5 成以上，足夠因應未來 3-5 年營運成長所需。