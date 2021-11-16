康控前三季虧2個股本 尚有34家KY公司財報拉警報

康控 - KY(4943-TW) 出現財報地雷，前 9 月虧損超過兩個股本，今 (16) 日股價重挫跌停，對此，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，證交所 9 月就已將康控 - KY 列為財務警示專區，為何會出現鉅額的打銷應收款，證交所將進行了解。此外，KY 公司頻頻爆雷，證期局統計，有 34 家 KY 公司財報入列警示區。

康控 - KY 因產品品質及責任歸屬與客戶認知有差距，應收帳款遲未入帳，基於保守原則，在第 3 季一次認列高達新台幣 26.3 億元預期信用減損，導致前 3 季每股虧損 20.13 元。

證期局副局長蔡麗玲表示，金管會要求 KY (第一上市) 公司的財報從今年第 2 季起，由核閱改成會計師查核簽帳，金管會也督導證交所加強財報審閱；證交所在第 2 季審閱康控 - KY 財報後，發現康控上半年營收與稅前盈餘跟去年同期比較衰退，就已請公司跟會計師說明預期信用損失的評估及會計處理的妥適性，且於 9 月開始把康控 - KY 列入到財務警示重點專區，並請康控 - KY 每個月公告其高流動性資產及一年期長期負債等資訊。

蔡麗玲進一步指出，對於康控為何有這麼高的打銷應收款，證交所將跟會計師將向公司進行了解，證交所也會就康控 - KY 的第 3 季季報，進行財報質實審閱，並跟會計師交換意見，並要求加強資訊揭露。

針對 KY 公司財報地雷連環爆，繼 VHQ-KY 公告截至 9 月底淨值轉負恐面臨股票下櫃後，康控 - KY 又拉警報，外界關切 KY 公司營運現況，證期局統計，截至今日為止，上市櫃共有 111 家 KY 公司，其中上市 20 家、上櫃 14 家都觸及財報預警指標，相關資訊已揭露在公開資訊觀測站，藉以提醒投資人注意相關投資風險。

不過證期局也強調，整體 KY 公司今年累計前三季稅前盈餘 844 億元，比去年同期增加 53.18%；若從第 3 季單季來看，累計獲利也有 298 億元，年增 24.17%，顯示大多數 KY 公司營運與財務狀況仍屬健全。