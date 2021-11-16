外籍移工防疫保單來了 金管會核准富邦產險首賣

外籍勞工來台萬一確診新冠肺炎有保險可賠了！金管會今 (16) 日公布，核准首張富邦產險送審之「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用健康保險」及「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用團體健康保險」，外籍移工來台 30 天內萬一確診，可提供住院險及隔離醫療費理賠，保費約為 1100 至 1200 元，保障額度為 50 萬元、採實支實付理賠。

金管會表示，此次共計 6 家產險公司報送商品，除已核准富邦產險首賣以外，尚有 5 家公司包括：兆豐產險、和泰產險、泰安產險、新光產險、國泰世紀產險報送外籍移工防疫保單商品，金管會均已完成初步審查程序，待各公司修正後，即可核准其開始銷售。

金管會表示，移工暫緩輸入近半年後，政府再度開放移工專案引進，不過為了加強防疫，勞動部規定，雇主必須要幫移工加保 50 萬元的商業醫療保險，以支應若確診時的隔離醫療費用。為配合勞動部移工引進專案，因此核准移工確診的商業保險，而且在入境前，雇主就要取得移工授權後，幫他們投保，保險公司收到授權書相關資料後才能受理。至於理賠，限定入境 30 天內確診才符合理賠條件，超過 30 天就不在理賠範圍。

金管會表示，移工過去若確診肺炎，是由指揮中心公費支出，之後則是由雇主負責，在開放商業險後，可望減輕政府機構及雇主的負擔，保險局也將持續鼓勵保險業者因應社會需求及國家發展政策，開發多元保險商品，滿足民眾風險移轉之需求，發揮保險穩定社會、安定人心之功能。