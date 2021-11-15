〈財委會質詢〉明年證交稅收預算低於今年前10月 財長：美國升息是變數

今年以來證交稅大豐收，但明 (111) 年證交稅預算保守引來立委關切，其中，證交稅收編列預算數 1688 億元，低於今年前 10 月，財政部長蘇建榮對此解釋，主要是考量美國可能升息等國際經濟變化，屆時資金流動將影響台股，稅收編列以穩健為主，並非看淡台股。

立法院財委會今 (15) 日審查 111 年度包括財政部、中央銀行總預算，其中財政部在明年的稅收預算部分，中央政府稅收編列 1.88 兆元，較今年預算數增加近 12%，而攸關台股量能的證交稅預算數編列 1688 億元。

在交投量能熱絡拉抬下，今年前 10 月證交稅收已達 2300 億元，較去年同期大增 96.7%，但財政部對於明年證交稅收預算數僅編列 1688 億元，低於今年前 10 月稅收，引發立委關切。

立委質詢時說，今年證交稅大豐收，但明年預算數編列，是否看壞明年股市。

對此蘇建榮說，明年證交稅預算數是從日均量 2900 億元進行預估，且明年如果美國啟動升息，資金回流可能影響台股成交量，且今年比起上半年，下半年台股日均量也有下滑現象。

蘇建榮強調，稅收預算編列以穩定為主，且要考慮國際情勢，明年如果美國升息，資金流動可能擾動台股，並不是看壞台股後市。

在中央政府歲課收入部分，國民黨立委曾銘宗質詢時問，明年稅收預算數 1.88 兆元，是否也太保守，蘇建榮說，預算編列時間點在今年 1 月，根據當時國際預測機構 HIS 預測，明年台灣經濟成長率 2.86%，以此作為編列基礎。