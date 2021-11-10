〈稅收統計〉擺脫疫情干擾國庫大豐收 今年稅收超徵至少3000億元史上新高

財政部今 (10) 日公布 10 月稅收統計，前 10 月稅收共 2 兆 4574 億元、年增 22.5%，累計前 10 月實徵淨額占累計分配預算數達 117.7%，財政部統計處副處長陳玉豐說，這是史上首次稅收在前十月就達到年度預算數，預估全年稅收至少超出預算數約 3000 億元，超徵規模將創史上新高。

陳玉豐還說，觀察過去五年，每年最後兩個月約有 3300 億元到 3900 億元稅收入帳，以此保守推估，全年稅收超徵規模至少可超過 3000 億元。

以主要稅目來看，包括營所稅、綜所稅與證交稅等 10 月實徵淨額都比去年同期增加，其中營所稅年增 318 億元居冠，但貨物稅則較去年同期減少 19 億元。

累計前 10 月實徵淨額，仍以營所稅年增 2238 億元居冠，證交稅增加 1131 億元居次，營業稅與綜所稅分別較去年同期增加 539 億元、175 億元，包括總稅收、營所稅、營業稅、關稅、證交稅、遺產稅、房屋稅與牌照稅等實徵淨額，皆寫下歷史同期新高紀錄。

陳玉豐指出，今年稅收增加主要與證交稅優於預期、去年營所稅免辦暫繳，加上上市櫃公司獲利增長等因素所致，預期隨著內需回溫，五倍券等刺激消費政策上路，預估可望挹注稅收表現，使得全年稅收較預算數至少多出 3000 億元。