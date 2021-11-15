台新金ESG表現傑出 連4年入選DJSI世界及新興市場指數

最具公信力與影響力的世界級 ESG 永續表現評比 - 道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index, DJSI)，本(11) 月 13 日揭曉 2021 年全球企業的入選名單。台新金控自 2018 年成為臺灣首家金融機構首次入選即獲雙榜肯定後，今年完成四連霸，連續 4 年入選「世界」和「新興市場」指數成分股。台新金控總經理林維俊表示，DJSI 每年調整關注重點議題並與時俱進，以全面、完整、嚴謹且具追蹤性的問卷方式，衡斟全球頂尖企業每年的 ESG 表現，其所產出的企業評比結果，不但是全球投資機構及投資人的投資重要參考之外，近年來也成為金融業授信利率減碼的準據，績優的 DJSI 評比表現，已成為全球企業永續發展的基本配備。台新金控很榮幸能夠連續 4 年獲得 DJSI 的雙榜肯定，我們將持續以紮實穩健的步伐，積極落實企業永續以及 ESG 各面向的推動，朝世界頂尖的永續企業前進。

林維俊指出，台新金控的永續發展及各面向的推動已逐漸成熟，近年特別在氣候變遷議題上不斷深化，也在「永續治理」、「永續金融」、「金融科技與數位創新」等面向發揮永續的動能。台新持續參與多項永續倡議，包含響應 TCFD(氣候相關財務揭露)、赤道原則 (Equator Principles, EP)、機構投資人盡職治理守則，並主動遵循責任銀行原則，將 ESG 納入投融資對象的評估考量，且在今(2021) 年 10 月台新率先加入成為「臺灣淨零排放協會」的創始會員，以實際行動支持淨零碳排。由於全球氣候變遷議題的因應日趨重要，台新已逐步加深支持綠色與永續金融相關業務發展的力道。在個人金融服務業務方面，積極創新發展數位服務，也不斷提優化各項線上貸款及網路交易服務，提供鼓勵購買電動車及騎乘共享機車的信用卡刷卡優惠，以具體行動支持環境永續，引領社會大眾提升對環境永續重視。在法人金融及投資業務方面，除將 ESG 納入投資、融資的評估考量外，主動支持「綠能與環保產業」融資、增加投資「綠色債劵」及「永續指數成份股股權」占比以及積極扶植「永續產業」籌資等，台新投信更發行「ESG 新興市場債券基金」，獲民眾熱烈申購支持。

林維俊補充表示，近年來台新在 ESG 的績優表現持續獲得國內外專業獎項與評比機構肯定。除了再次入選 DJSI 雙榜之外，亦持續獲得專業 ESG 指數肯定，如 MSCI 對全世界優良 ESG 公司的表現評比中，台新金控持續列為 AA 領先者等級，為目前臺灣金融業受評企業中之最佳評級，而 Moody’s 子公司 Vigeo Eiris 自 2019 年起亦將台新金控列為新興市場表現最佳前 100 家公司等。此外，台新金控亦連年入選各項 ESG 指數，包含「台灣公司治理 100 指數」、「台灣高薪 100 指數」、「台灣永續指數」、「FTSE4Good 新興市場指數」成分公司等，同時也獲得英國標準協會 (BSI) 頒發永續韌性領航獎，以及台灣永續能源研究基金會頒發 TOP50 台灣永續企業獎等。

林維俊強調，台新金控未來將依偱國際 ESG 發展趨勢，積極落實企業永續以及 ESG 各面向的推動，並遵循金管會的「綠色金融 2.0」推動方向以及證交所的「公司治理藍圖 3.0」指引，深化永續金融推展、協助健全 ESG 生態體系，善盡金融業協助引導企業推行永續的責任，以符合各利害關係人對台新的期待，矢志成為大家永續的智慧好夥伴。