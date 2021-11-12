元宇宙題材 威盛集團帶頭衝 相關成長股百花齊放

萬寶投顧陳子榕指出，台股週線連 6 紅，本週上漲 221 點，週五宏達電 (2498-TW) 解除分盤交易，股價收漲停 90.9 元，再創波段高點，除了威盛集團續攻，車用電池廠 AES-KY(6781-TW)股價再創新高，收上漲停 1,375 元，諸多具產業高成長的個股，法人仍積極卡位中。



台商泰國第一大 PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW)，受惠 MiniLED 需求旺盛以及汽車板順利拓展，10 月營收 15.79 億元創單月新高，月增 38.58％、年增 45.04％，而泰鼎 - KY 累計前 10 月營收 119.43 億元，完全超越去年全年營收，也是年增 20.65％，預估今年 EPS 6.5 元、明年至 8.38 元。



由於韓系 MiniLED TV 出貨量倍增，泰鼎 - KY 泰國三廠已展開擴產，預計明年總產能將達 100 萬平方米 / 月，挑戰成為全球最大硬板廠。看好未來前景，法人近五日買超泰鼎 - KY 近 6 千張，股價也頻創新高，10/29 股價低檔時，我就為大家推薦，至今累計漲幅已將近 40％。



10 月營收同樣較去年同期、前一個月雙成長的還有載板廠欣興 (3037-TW)，欣興 10 月營收首度突破百億元關卡達 100.49 億元，月增 6.28％、年增 26.62％，股價已順利站上 200 元大關，法人自 10 月以來買超逾 12,500 張。早在 10/5，我就又再次推薦欣興，股價至今漲幅高達 75％，當時有跟著我布局的投資朋友，現在一定都跟我一樣非常開心。



這些 10 月營收繳出好成績，年、月雙成長，甚至前 10 月營收已完勝去年全年的個股，在基本面和前景上都相對具有優勢，再加上法人進場卡位，手中若握有這些股票就安心很多。包括聯電 (2303-TW)、旺宏(2337-TW)、景碩(3189-TW)、技嘉(2376-TW)、晶焱(6411-TW)、光罩(2338-TW)、京元電子(2449-TW) 都具備同樣條件，未來可多加關注。



萬寶投顧陳子榕指出，大盤這次從波段低點 16,162 點上來，已經漲了 1,419 點，指數漲多拉回休息是合理的，中長線來看，台股仍是多頭趨勢，因為不論從出口數據、企業營收，都表現出台股基本面的強勁，企業有賺錢，明年配息自然更大方，這些都是吸引資金回補的大利多，至於通膨，預期在塞港紓解、原物料價格逐步平緩之後，也會慢慢緩和下來。



建議投資人近期布局上，除了關注元宇宙、乾淨能源、電動車這些主流族群，也可以多留意財報優秀小尖兵，畢竟台股現在輪動強，在主流股漲多休息時，小尖兵將輪番上陣報佳音，若擔心自己手腳不夠快，就要更仔細關注我的文章，在變動的盤勢中穩操勝券。

智崴 (5263-TW) 為遊樂體感設備廠，疫情逐漸解封，加上元宇宙熱潮，近期訂單詢問度爆表，智崴在紐約時代廣場新據點年底將開幕，而最近不包括新訂單在內，就有 26 個飛行劇院設備要出貨，預估明年營收有望回復疫情前 20 億元的水準。而看好解封後報復性消費玩樂，智崴一口氣推出 7～8 款新遊樂產品，包括全球最大可容納 300 名遊客的體感遊樂設施，並開發出 LED 大型球幕體感設備，預估未來五年營運都將有 30％以上的年成長。

元太 (8069-TW) 為電子紙大廠，近期和顯示器業者合作推出 25.3 吋四色彩色電子紙看板，已獲日本 CREA、波蘭 Ledatel 集團等系統整合商採用；元太受到揚州廠復工遞延出貨效應，推升 10 月營收衝上 22.06 億元，創 8 年來單月新高紀錄，前三季 EPS 約 3.33 元，亦創 10 年新高；元太年底前會再擴增一條電子紙薄膜產線，加入貢獻明年營收行列，未來仍有再擴增 3 條產線的計畫。

亞光 (3019-TW) 今年以來在光學元件、瞄準器、雷射測距儀、影像感測模組等各產品線出貨成長帶動下，營收及獲利同步向上。近年布局包括車用鏡頭、光學元件、瞄準器、雷射測距儀、潛望式變焦鏡頭、AR/VR 光機模組等多角化產品陣容。亞光今年以來累計前三季營收年增達 34.87％，全年營收年增估近 3 成、全年 EPS 估逾 4 元，有機會創下至少近 10 多年來獲利新高。

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