〈觀察〉海外解封重啟商機 國銀雙管齊下拉抬獲利

隨著疫苗覆蓋率提高，海外市場經濟活動陸續解封，國銀也重新將業務目標鎖定海外市場，透過拓展據點、聯貸爭取等雙管齊下，提高獲利動能。

根據金管會日前最新公布的資料，本國銀行今年前三季稅前盈餘共 2696.2 億元，儘管主要仍靠國內分行貢獻大半獲利，但海外分行前三季獲利共 231.9 億元，較去年同期增幅將近五成，成長動能強勁。

有別於國內市場飽和、利差長期低檔徘徊，國銀一直以來都將海外市場視為獲利潛力市場，近年來積極在歐美、東協等市場拓展據點並進一步爭取聯貸商機，以東協市場來說，看好當地利差與商機潛力，包括兆豐、一銀、合庫、玉山、國泰世華與上海商銀等 6 家國銀都在柬埔寨設有據點。

舉例來說，兆豐銀行繼今 (2021) 年初在金邊桑園設立支行後，看好柬國經濟發展潛力，進一步跨出金邊增設據點，目前金邊分支行整體獲利 2020 年較 2019 年大幅成長 4 成，今年前 10 月獲利更比去年再成長 2 成。

聯貸案也是銀行聚焦的業務重點之一，去 (2020) 年疫情爆發後，在產業停擺、各國央行降息救市影響下，不僅銀行授信風險隨之升溫，也拖累海外獲利表現，隨著疫苗開打、經濟活動陸續重啟為經濟復甦捎來新契機，銀行也開始轉攻利差較高的外幣聯貸，爭取參貸商機。

銀行主管表示，除了運輸、觀光等產業將隨著政策解封而受惠外，部分與內需相關等傳產業也可望隨著景氣復甦重新活絡，屆時市場聯貸籌組活動也可望隨之熱絡，挹注海外獲利占比從平均的 3 成進一步提升。

