〈觀察〉電競躍居品牌廠主力戰場 跨界合作也成趨勢

電腦品牌廠近年專注布局分眾化市場策略，除了早已在電競市場站穩地位的微星 (2377-TW) 外，華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 也分別以 ROG 玩家共和國、掠奪者 Predator 搶進市場，近年更大玩跨界合作推升電競子品牌能見度，統計華碩電競營收比重已超過 45%，宏碁每年也有約 700-800 億元營收貢獻來自電競。

隨著宅經濟發酵，電競市場也逐年成長，根據研調機構 IDC 統計，去年全球電競電腦、電競顯示器市場規模達 430 億美元，估 2025 年將進一步突破 600 億美元，五年複合增長率為 7.4%。

華碩早在 2006 年就創立電競子品牌 ROG 玩家共和國，產品至今已涵蓋筆電、桌機、主板、顯示卡、顯示器、電競手機等，統計今年前三季電競相關營收比重突破 4 成，達約 45%，相較 2017 年僅約 2 成，近年迅速躍居營運主力動能之一。

華碩除將 ROG 電競概念導入手機外，近年也大玩跨界合作，像是與知名家具大廠 IKEA 聯名推出家具產品、與運動品牌 SPALDING 推聯名藍球，甚至與台酒公司聯手大推電競泡麵，都讓 ROG 電競品牌知名度大增。

宏碁旗下則有 Predator 掠奪者品牌，去年更推出電競能量飲搶進飲料市場，董事長陳俊聖日前就在網路節目上透露，電競成功讓宏碁品牌價值增加，現在每年電競相關事業已有 700-800 億元的生意，依宏碁去年全年 2770 億元營收推估，電競事業也已占宏碁約 3 成營收比重。

陳俊聖說，電競事業加值品牌是宏碁第一個三年計畫，第二個三年計畫則是推動集團化，希望透過上市公司艦隊的成立，將核心價值品牌、技術進一步推向全球，同時也創造更多事業、為員工創造更多發展機會。

觀察華碩、宏碁電競事業皆已佔據一定營收比重，凸顯雙 A 對電競市場的重視與積極度，而微星同樣不讓雙 A 品牌專美於前，近期也宣布與設計界大師 Atelier Mendini 團隊合作，經過兩年半努力與構通，聯名推出限量紅酒開瓶器，進一步拓展生活風格市場，也強化既有電競品牌知名度。