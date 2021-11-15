操盤手看台股：元宇宙整理再攻 股王領漲 IC設計比價向上

回測 5 日線的台股，11/12 日在權值股走強下，最高一度來到 17602 點，但在部分不願抱股過週末的賣壓出籠下，17600 點得而復失。先前提到多方不急攻，調整上攻步伐為先，故留長上影線屬正常；短線上，指數暫於今年 9 月高點 17633 點附近區間整理，等待權值股表態。目前隨著大盤觸及 17600 點，距離台股歷史高點 18034 點已不到 3% 的空間；在今年底之前，指數仍有機會挑戰新高。對於一個操盤手而言，由於資金已在轉進明年成長可期或是轉機明顯的族群，故部分明年成長放緩，甚至是明年營運不如今年的股票，後續要注意是否籌碼鬆動。

近年來，AI 人工智慧、5G、物聯網及電動車等趨勢興起，加上疫情改變民眾生活型態，加速數位轉型，全球對於晶片的需求持續增加。根據工研院資料顯示，今年全球 IC 設計業產值年增達 24%，而台灣 IC 設計業產值年增更達 40.7%，市況之熱可見一般。近日隨著高價股漲勢再起，股王電源管理 IC 的矽力 - KY 股價登頂，最高來到 5300 元，而股后伺服器遠端管理 IC 的信驊也大漲，最高來到 2900 元，逼近前高 2935 元！投資人對 IC 設計股的關注程度進一步攀升。近日提到部分資金已轉進 IC 設計點火，目前如 USB4.0 概念的偉詮電、通嘉、創惟等已相繼創高。另外，這波漲勢也擴散至興櫃市場，主攻電源管理 IC 及功率元件 (MOSFET) 的力智、廣閎科等，這一波更在股王矽力激勵下，股價分別由 300 多元漲到 808 元，70 多元漲到 135 元，出現近倍數漲幅。

目前時序已進入 11 月中下旬，年終集團及法人作帳行情陸續加溫。這次由於元宇宙概念火熱，集團股攻勢已由威盛、宏達電先行上攻，而隨著市場擴大解釋元宇宙概念，相關族群經過 11/11 日的洗盤，11/12 日隨即轉強再攻，顯見場外資金熱度不減。當前從雲端運算、數據中心、5G 網通、AR/VR(擴增／虛擬實境)、區塊鏈等皆被納入元宇宙概念，越來越多集團股也搭上此題材。如聯發科集團的聯發科、亞信，凌陽集團的凌陽、凌通，中光電集團的中光電、揚明光等，近日皆展開新一波上攻。後續仍可觀察感測晶片的鈺創、音訊晶片的驊訊等相關的 IC 設計股，在市場對於 IC 設計認同度提升下，後續可列入追蹤。

至於先前大漲一波的航空雙雄華航及長榮航，隨著 11 月航空貨運進入旺季，近日宣布再度調漲貨運價，漲幅約 25～30％，這次本月第二度調漲，顯見今年聖誕節前的高階購物以及電子產品 (晶片及元件) 需求強勁，後續營運看增，明年在各國可望逐步開放邊境下，客運需求將隨之回升，營運可望走出今年谷底，短線股價漲多震盪難免，後續仍看好，要持續留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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