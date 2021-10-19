美最大客戶衝市占 松瑞藥急擴1.5倍產能 成最大供應商

原料藥廠松瑞藥 (4167-TW) 旗下抗生素厄他培南 (Ertapenem) 客戶，為衝刺提升美國市占率，今年擴增 2 倍產能仍供不應求，加上美國醫院集體採購機構 (GPO) 明年訂單陸續開出，松瑞藥預計，總產能將提升至 5 噸，增幅達 1.5 倍，將成該客戶的全球最大供應商。

松瑞藥主要產品線為厄他培南 (Ertapenem) 與美洛培南 (Meropenem)，兩項針劑產品在美國市占率皆達雙位數，總經理陳勇發表示，由於厄他培南屬於凍晶乾粉針劑，技術門檻高、競爭對手相對較少。

松瑞藥厄他培南針劑出貨給美國客戶，該客戶在美國的市占率至少 30% ，且持續攀升，陳勇發說，美國客戶拉貨動能非常強勁，儘管今年已擴增近 2 倍產能，年產能 2 噸仍無法滿足客戶需求。

美國口服藥物以藥局為主要銷售通路，不過針劑產品則必須取得下游醫院集體採購機構 (GPO) 訂單，針劑產品才有機會被醫院大量採購。由於 GPO 體系定期會釋出一次性大批訂單，後續依照客戶需求分批出貨，松瑞藥自今年打入 GPO 體系後，可取得長期穩定供貨訂單。

陳勇發指出，明年 GPO 訂單已陸續開出，美國客戶為拿下最大訂單量，要求再擴大產能，加上加拿大、歐洲等國家藥證進入審查階段，明年產品營收貢獻將優於今年。

松瑞藥厄他培南針劑今年營收比重超過 6 成，預計明年厄他培南針劑年產能以倍數跳增至 4-5 噸，除推升明年全年營收、獲利至少年增 1 成外，可滿足全球 40% 需求，並躍升最大供應商、市占第一。

松瑞藥 9 月營收 1.35 億元，月增 10.17%、年減 15.24%；第三季營收 3.79 億元，季減 27.6%、年減 11.6%；前三季營收 14.09 億元，年增 11.77%。