藍天Q3 EPS 0.84元13季新高 筆電旺到明年首季

藍天 (2362-TW) 今 (12) 日公告第三季財報，在筆電剛性需求帶動下，第三季純益 4.97 億元，季增 28%、年增 135%，每股純益 0.84 元，衝上 13 季高點；前三季稅後純益 12.06 億元，年增 279%，每股純益 2.03 元。

藍天表示，第四季進入傳統旺季，在雙 11 以及聖誕節的銷售帶動下，10 月筆電銷售額續創今年新高，加上目前通路庫存水準仍然不高，客戶積極催貨，明年第一季業績依舊會維持高檔，樂觀看待筆電事業價量再登高峰。

此外，中國通路事業百腦匯以及轉投資的群光廣場，同樣受惠第四季消費旺季來臨，延續成長力道，業績、獲利將穩步走揚。

藍天第三季營收 73.62 億元，季增 15.6%、年增 27.4%；毛利率 18.8%，季減 1.8 個百分點、年減 1.3 個百分點；營益率 6.9%，季減 2.3 個百分點、年增 0.6 個百分點。

累計藍天前三季營收 193.37 億元，年增 30.9%、毛利率 20.5%，年減 2.2 個百分點、營益率 8.4%，年減 0.3 個百分點。

除了本業外，藍天也持續活資產、上月已處分三重藍天大樓外，公司表示，目前集團仍持有 38 棟資產，活化資金除了用來減輕利息、降低負債外，也將投入核心事業，已經台北雙子星大樓開發案。