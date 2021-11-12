Toyota被指為阻礙氣候變化行動最具負面影響力的車廠

記者：Alegna

英國獨立智庫 InfluenceMap 在最新公佈的企業氣候政策足跡 (Corporate Climate Policy Footprint) 報告中，將 Toyota 列為全世界企業之中，阻礙氣候政策行動最具影響力的第三名，排名僅次於兩大石油公司 ExxonMobil 和 Chevron。Toyota 對於減碳環保議題的反對態度，讓它成為所有車廠之中在這方面表現最糟糕的公司，同時入榜的汽車公司還包括了第 18 名的 BMW、第 24 名的 Daimler 與第 25 名的 Hyundai。

▲Toyota 對於減碳政策的消極態度，讓它被評為阻礙氣候政策行動的前三大企業。

Toyota 對於限期逐步淘汰內燃機引擎與混合動力車採取消極與反對的態度，讓它成為全球環保共識下的箭靶，該公司不願降低內燃機引擎與油電混合動力的佔有比例，加上對於氣候政策的主張，被 InfluenceMap 列為阻礙巴黎氣候政策負面影響的全球企業第三名。除了 Toyota 以外，其餘前五名入榜的企業都是石油、天然氣或是電力公司。

▲InfluenceMap 認為 Toyota 拒絕限期淘汰內燃機引擎及混合動力車的作為與全球共識背道而馳。

InfluenceMap 這項報告是關於「全球 50 家阻止氣候政策行動的企業」為主題，焦點鎖定在商業和金融如何影響氣候危機的數據和分析，排名則是基於公司企業在其經營、產品與供應商等面向，關於控管影響實際排放量的政策有何作為及其影響力所進行的評估，因此石油與電力等公司榜上有名毫不意外，實際上，被評為「最具負面影響力的五大公會組織」，分別是：美國石油協會、美國燃料與石化製造商、美國商會、美國國家礦業協會及歐洲商會，前 25 名超過半數都是和石化能源產業有關。

上個月 InfluenceMap 也發表了氣候政策參與 (Climate Policy Engagement) 的分析報告，這是關於企業對於氣候變化政策的正面影響力評估，其中排在第 5 名的 Tesla 是所有車廠之中名次最高，其餘像是 Volvo Group、Volkswagen、Volvo Cars、Honda Motor 等汽車相關企業都在 15 名以外。

來源：《汽車線上》

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