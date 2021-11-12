BMW 3系列 / 3系列Touring白金極智版，2022年式亮相

記者：Dean

BMW 總代理汎德即日起於全台展示中心正式發表全新 BMW 3 系列及 3 系列 Touring 白金極智版，建議售價為新台幣 208 萬元起，330i M Sport 更提供 9 萬元優惠選配即可升級充滿熱血賽道氛圍的 Racing Package，包含黑色高光澤外觀套件、19 吋 M 雙輻式輪圈、紅色 M 煞車套件、M 跑車化電子懸吊系統、Vernasca 真皮內裝與 M 雙前座跑車座椅，以頂尖配備塑造風采之最，帶給消費者前所未有的震撼與感動。

承襲傳奇血脈，BMW 3 系列維繫歷代相傳的運動基因，持續展演令人心醉神迷的駕馭樂趣，透過經典的 50:50 車身配重、高剛性車身結構及精細無比的底盤調校功力，BMW 為車壇奠定了豪華運動房車的全新標竿。為持續彰顯 BMW 3 系列傑出的運動跑格及追求完美的態度，BMW 總代理汎德特別針對 BMW 3 系列以及 3 系列 Touring，推出全新 2022 年式 BMW 3 系列白金極智版，升級智慧雷射頭燈、遠光燈輔助系統、車況抬頭顯示器、造型帥氣有型的雙前座跑車座椅、Sensatec 皮質儀錶檯包覆及觸感溫潤厚實的 Sensatec 透氣皮質內裝，讓全新 BMW 3 系列與 3 系列 Touring，不論是在豪華質感鋪陳或是前衛科技全方位進階。

動感風格 拔萃科技極智魅力

充滿時尚前衛的設計語彙，勾勒出全新世代 BMW 3 系列率性十足身影，以修長俐落的車頭線條結合立體雕琢的引擎蓋、雙腎型水箱護罩與銳利動感的頭燈造型，搭配從雙側一路延伸至車尾的車身動感腰線，特別是經典的 Hofmeister Kink C 柱設計、擁有絕佳辨識性的 L 型 3D 立體曲面設計尾燈組與雙邊單出排氣尾管，更讓全新世代 BMW 3 系列演繹十足的帥氣與搶眼魅力。

針對全新 2022 年式 BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版，318i Luxury 升級 18 吋雙輻式輪圈，320i M Sport、330i M Sport 與 M340i xDrive 更將 M Sport 套件 (含 M 空力套件、M 專屬輪圈、M 字樣車側銘牌) 與凌駕對手的智慧雷射頭燈 (含 Glare-free 光型變化功能) 全面列為標準配備，搭配遠光燈輔助系統與未來感十足的「BMW Laser」字樣與頭燈內湛藍色飾條，整體照明範圍可達 500 公尺以上，更可依照路況自動調整照射範圍，避免頭燈直射對向來車或前方車輛造成眩光，提供更好的夜間視野提高行路安全性。

智慧進階 豪華鋪陳品味生活

身為豪華運動房車領域眾人所追尋的目標，全新 BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版的座艙將豪華與動感氛圍無瑕揉合，經典的駕駛者導向介面融入 M 多功能真皮方向盤 (含換檔撥片)、Sensatec 皮質儀錶檯、豪華型三區恆溫空調、雙前座電動座椅含駕駛座記憶功能與 Sensatec 透氣皮質跑車座椅，鋪陳豪華質感更提供駕駛及乘客優異的包覆性與支撐性，318i Luxury 更升級具備 10 具揚聲器的 HiFi 高傳真音響系統，而 M 家族的 M340i xDrive 則配備 Vernasca 真皮 M 跑車座椅、雙前座電動腰靠及鋁質格紋飾板，柔軟細緻的皮質與跑格座椅造型更營造出令人熱血沸騰的座艙氛圍。

對於新世代科技的詮釋，BMW 3 系列下了最好的註解，全新 BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版全面採用 BMW 全數位虛擬座艙 (12.3 吋虛擬數位儀錶及 10.25 吋中控觸控螢幕)，搭配廣受消費者好評的 iDrive 7.0 使用者介面、iDrive 手寫觸控旋鈕、BMW 智能衛星導航系統、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統、360 度環景輔助攝影、遠端 3D 監控、智慧語音助理 2.0 及無線智慧型手機整合系統 (含 Apple CarPlay 與 Android Auto)，同時 BMW 更將消費者喜愛的車況抬頭顯示器直接列為全車系標準配備而無須選配，全彩顯示的車況抬頭顯示器不僅會將所有行車資訊投影至視線前方，如車速、碰撞警示、速限、導航資訊等等，讓駕駛能夠精準掌握路況與車輛狀態，搭配功能強大完備的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，更使全新 BMW 3 系列白金極智版能更貼近駕駛者的實際使用需求，帶給駕駛更安全與便捷的用車生活。

精湛駕控 熱情隨馭暢快淋漓

全新 BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 全面搭載 BMW TwinPower Turbo 汽油引擎，獨家的 BMW EfficientDynamics 高效動力科技將 HPI 高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC 汽門揚程可變系統與 Double-VANOS 雙可變汽門正時系統動力科技與渦輪增壓科技結合，於動力系統上探索更高效能。318i Luxury 搭配 Steptronic 八速手自排變速箱，320i M Sport、330i M Sport 與 M340i xDrive 則是均採用 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，330i M Sport 擁有 258 匹最大馬力、400 牛頓米最大扭力，0-100 km/h 加速僅需 6.0 秒，演繹完美駕馭熱情的 M340i xDrive 結合 48V 高效複合動力科技，可於 5,500rpm 時輸出 374 匹最大馬力 (+11 匹 48V)，並於 1,900 rpm 低轉速域即可釋放 500 牛頓米最大扭力，從 0 到 100 公里 / 每小時僅需 4.6 秒即可完成。

BMW 致力於追求操控與舒適均衡的完美境界，BMW 3 系列更是以極致的駕馭樂趣聞名於世，精湛表現總是讓對手難以望其項背；全新 BMW 3 系列不僅維持一貫的優異 50:50 車身配重，更導入車身剛性更為提升的全新 BMW EfficientLightweight 輕量化車體結構，前鋁合金雙接頭彈簧柱、後多連桿懸吊系統更具備全新減震筒技術，營造出更引人入勝的操控樂趣，不論是行路舒適性表現或是車身動態穩定性，均令眾人讚賞且無從挑剔。此外，330i M Sport 配備 M 跑車化懸吊系統 (車身降低 10mm)，M340i xDrive 則進階為 M 跑車化電子懸吊系統 (車身降低 10mm)，結合 M 運動化差速器，透過精細的底盤調教技術，使 3 系列的動態駕馭感受更臻完美，給予車主暢快淋漓的熱血駕馭體驗。

全新 BMW 3 系列白金極智版建議售價

獨到旅程 3 系列 Touring 展現率性姿態

刻劃獨到活力樣貌的全新 BMW 3 系列 Touring，以充滿動感且現代的設計語彙詮釋絕佳車身比例，延續了一貫帥氣有型的車頭樣貌，結合從車頭一路上揚至車尾的窗框線條與全新側窗設計，搭配展現開闊天際的全景式電動玻璃天窗，更描繪出 Touring 車型令人難以錯認的自信魅力，雕琢出自成一格的獨特面貌。此外，Touring 車型更展演出強大的機能性表現，不僅具備最高可擴充至 1,510 公升的行李廂容積，搭配 40/20/40 分離可傾倒後座椅背、後廂安全分隔網、行李廂捲簾、電動尾門啟閉系統以及 BMW 獨家的獨立開啟式後擋玻璃與後廂底板自動止滑功能，彈性十足的空間運用可輕鬆滿足各種需求，營造品味獨具的新世代多元風格生活。

全新 2022 年式 BMW 3 系列 Touring 白金極智版，320i Touring M Sport 不僅增添了 Sensatec 皮質儀錶檯與 Sensatec 透氣皮質內裝，Touring 白金極智版全車系更全面標配未來感十足的智慧雷射頭燈 (含 Glare-free 光型變化功能) 與遠光燈輔助系統，提供更好的夜間行車安全性表現，而性能氣息十足的 M340i xDrive Touring 則是追加 Vernasca 真皮 M 跑車座椅及雙前座電動腰靠，讓旅途中除了恣意享受悠遊自在，更能隨趟來場熱血駕旅，滿足生活型態多元的新世代用車族群。

全新 BMW 3 系列 Touring 白金極智版建議售價

* 詳細資訊歡迎洽詢 BMW 全台展示中心

來源：《汽車線上》

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