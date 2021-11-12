光陽IONEX撼動GOGORO版圖！ IONEX銷售大驚奇以264%成長率完勝所有機車品牌

記者：Dean

延續九月份一飛沖天的銷售表現，全球機車專業品牌 KYMCO 旗下 IONEX 3.0 電動機車買氣於十月份更三倍爆量！IONEX 自八月推出全球獨創的換電服務「尊榮換電」之後，品牌開始逆襲發威，IONEX 九月成長 1.5 倍、十月成長 2.6 倍，銷售翻倍，傲視群雄，交通部領牌資料顯示，十月單月掛牌數成長以 IONEX 最佳，高達 264% 的爆發性成長，而「PBGN」為首的 GOGORO 成長率僅 10%，市場排名第二的宏佳騰電車，則「微領先」179 台，市占差距僅 1.6% 險勝 IONEX，引發宏佳騰向市場積極喊話，全面捍衛亞軍地位，宏佳騰在努力擴大銷售差距下，也較上月成長 18%。西部六大都會區的電動車市場板塊，IONEX 更驚人的攻下宏佳騰在台北市、高雄市第二名寶座，合計最新資料顯示，台北、高雄、彰化、南投四個縣市 IONEX 全面超越宏佳騰的第二名寶座，更於南投地區首贏 GOGORO 與其聯盟，成功撼動 PBGN 一家獨大地位，電動機車市場提前大洗牌！

電動車大戰 10 月在南投激烈交火 南投地區 GOGORO 首度被「全面超越」

疫情稍微緩解後，IONEX 3.0 電動機車攻擊火力全開！陸續在 9 月達成台中秀泰生活館設置第 500 座換電站，10 月更以迅雷不及掩耳的速度在前往武嶺的最高公路上搶先設置 IONEX 第 600 座換電站，引發網友熱議 GOGORO 喊了六年卻被 IONEX 搶頭香。對此，光陽表示，IONEX 會持續積極佈建能源交換網路、滿足各種情境所需的能源交換需求，預告 11 月將邁入 IONEX 第 700 站大關，佈建速度如此之快，有望年底加速達成第 1,000 站的目標。在海拔最高的能源交換站領先同業，IONEX 更在南投地區 10 月份銷售完勝 GOGORO 與盟友宏佳騰，資料顯示，IONEX 逐步崩解 GOGORO 聯盟的市場板塊，IONEX 一度被戲稱「釘子戶」孤立於 GOGORO 聯盟 PBGN 之外，以 GOGORO 為首的 PBGN 聯盟近年來積極圍堵 IONEX 失效，今年終被 IONEX 連續三個月突圍，並遭其擊敗過半 PBGN 成員。

IONEX「全面超越」致勝攻略大解析

市場分析探討光陽為何能在三個月內快速成長可能有五大關鍵：

一、 IONEX 強調充、換電版同價位、不強調充換電有高下之分，讓消費者多重選擇更快速接受電動機車。

二、 並行的充換電模式，更延伸推出全球獨創的「尊榮換電 專人送電」，全方位滿足消費者各種需求。

三、 市場若僅以 PBGN 聯盟為主，在換電資源共享相同架構下，難有突破性的新產品選擇。光陽 IONEX 今年發表四款不同定位的電動車來滿足消費者需求，在最得我心設定之下加強各族群的購買慾望。

四、 各種有感促銷例如年底前 IONEX 3.0 系列換電免費與尊榮換電免費、終身免基本費等，加上油價攀高、政府振興再加碼。

五、 電車最速 IONEX S7R 自 3 月發表即引爆關注，正式上市後更超越眾人期待，強大的加速性能與過彎穩定性，讓消費者與媒體盛讚：不負「電車最速」之名！超強人氣更成功帶動 IONEX 家族車系整體銷售。

面對最近的銷售大成功，光陽表示，IONEX 3.0 電動車一問世後立刻受到消費者歡迎，銷售量可以清楚說明消費者期望有別於 PBGN 聯盟以外、更貼近消費者騎乘習慣、更適合當前用車思維的全新電動機車選擇，單單 IONEX 3.0 電動機車旗下三款車型，就成功動搖現今市場版圖，相信在全員到齊後，IONEX 3.0 電動機車成功翻盤市場的那一天，絕對指日可待！

來源：《汽車線上》

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