《魷魚遊戲》太精彩！小摩：Netflix Q3用戶淨增估值太保守 Q4強片滿檔

串流影視巨擘 Netflix (NFLX-US) 股價近期屢創新高，週四小幅回落，其推出的《魷魚遊戲》大受歡迎，預期第四季表現更加出色。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 週四對 Netflix 股票重申「加碼」評級，且至 2022 年 12 月的目標價為 705 美元。週四 Netflix 小跌 7.25 美元或 1.13%，收 631.85 美元。

Anmuth 認為，韓語生存驚悚片《魷魚游戲》出人意料地受歡迎，目前投資者對第三財季用戶人數淨增 350 萬、第四財季用戶人數淨增 850 萬的預期可能過於保守。

該公司管理層表示，《魷魚游戲》是 Netflix 迄今為止最熱門的原創作品，且持續在抖音等社交媒體 app 上大獲成功。

Anmuth 援引 Apptopia 的數據指出，亞太地區 9 月下載量較去年同期增長 22%，這表明《魷魚游戲》在該地區具有潛力。

「重要的是，《魷魚游戲》可以讓 Netflix 進一步開拓普及率較低的亞太地區，這也是本土化內容可良好全球化傳播的例子。」Anmuth 寫道。

Netflix 將於 10 月 19 日公布第三季財報，而展望未來，Anmuth 認為第四季影視陣容非常強大，熱門影集《獵魔士》、《艾蜜莉在巴黎》、《紙房子》、《眼鏡蛇道館》等新一季內容，以及強打大片《千萬別抬頭》、《紅色通緝令》和《不可饒恕》將推動訂閱人數成長。

「在第三季增強後，我們相信其影視陣容將持續增強一直到年底，且我們認為第四季應該會是 Netflix 有史以來內容最強大的一季。」Anmuth 補充道。