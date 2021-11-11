台股湧賣壓回測17400點 三大法人聯手賣超79.62億元

台股今 (11) 日開盤承壓，一度回測 17400 點，台積電等主要權值股震盪走跌，中小型電子股仍活蹦亂跳，不過，海空運股表現兩樣情，貨櫃三雄尾盤急殺，拖累指數下跌 107 點，收在 17452 點，三大法人同站賣方，聯手賣超 79.62 億元。

加權指數成交值放大至 4000 億元以上，為近 3 個月來首見。觀察法人資金變動情形，外資今天賣超 70.71 億元；投信賣超 3.2 億元；自營商同步賣超 5.75 億元，三大法人合計賣超 79.62 億元。

台積電 10 月營收月減逾 1 成，今天股價開低走低，下跌約 1%，終場仍守住 600 元關卡；聯電、日月光投控、台達電、華碩、聯詠等主要電子股都賣壓沉重。台塑四寶走勢分歧，台塑下挫逾 1%，南亞力守盤上。

航空雙雄 10 月營收回溫，貨運動能強勁，隨著雙 11、感恩節、耶誕節檔期到來，海轉空持續發酵，第四季營運可望更上一層樓，華航今天股價強漲逾 7%，一度站上 25 元，終場收 25.35 元，成交量高達 61.8 萬張；長榮航終場也勁揚 5%，收 27.1 元，創逾 10 年新高。

貨櫃三雄今天午盤後大跳水，長榮重摔逾 8%，摜破 110 元，陽明也大跌 7%，萬海更是摜壓至跌停，散裝航運股包括裕民、新興、台航、四維航、慧洋 - KY 等，都遭到空方襲擊，紛紛翻黑下挫。運輸類股指數終場重挫 5.4%，成交值洗出 951.66 億元。