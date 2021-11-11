解讀遊戲公會 Merit Circle：與 YGG 在運行機制和 DAO 結構方面有何異同？

元宇宙去中心化組織 Merit Circle 在本月初通過 Copper 籌集到超 1 億美元，打破了 LBP 籌資記錄，此前還完成 450 美元種子輪融資，包括同類遊戲公會 Yield Guild Games 的 17.5 萬美元投資。

撰文：Karen

作爲元宇宙領域至關重要的核心元素和商業模式，「Play-to-Earn」（邊玩邊賺）正在掀起一場範式革命。與此同時，鏈遊公會及元宇宙去中心化組織的「玩法」也在迅速普及，用戶正在逐漸取代項目方和開發者成爲推動行業發展的關鍵角色。

今天要介紹的是元宇宙去中心化組織 Merit Circle，該項目通過提供遊戲所需資產以及培訓等方式，來爲想要進入元宇宙的玩家降低門檻和賺取收入。從運作模式上來看，Merit Circle 與鏈遊熱潮中大火的 Yield Guild Games 較爲類似，不過二者在 DAO 結構中實際上存在着較大差異。

Merit Circle 是什麼？

Merit Circle 由最初於 2021 年 7 月份啓動的 Axie 420 獎學金計劃發展而來。Axie 420 獎學金計劃最初的願景是使低收入國家的用戶能夠玩得起 Axie Infinity。該項目 8 月初從 Flow Ventures 中籌集到 20 萬美元並與其建立了孵化與合作關係，之後不到半個月，又籌集到 125 萬美元資金，並將這部分資金直接轉換爲數百個獎學金機會。

今年 9 月份，Axie 420 獎學金計劃創始人 Marco van den Heuvel 正式將該項目重塑爲 Merit Circle，同時，決定將定位從 Axie Infinity 擴大到更多的熱門遊戲以及加密貨幣和投資，以此來在元宇宙中探索更多的潛在機會。

在此之後的一個來月時間內，Merit Circle 完成 450 美元種子輪融資，除一些在行業有較大影響力的風投機構投資外，還得到了同類遊戲公會 Yield Guild Games 的 17.5 萬美元資金支持，熱門遊戲 Axie Infinity 聯合創始人和 Illuvium 聯合創始人等人也參與了投資。

具體而言，投資方包括 DeFiance Capital、Mechanism Capital、Spartan Group、DCG、Maven11、OP Crypto、Dialectic、CitizenX、Yield Guild Games 和 Bitscale Capital 等投資公司或遊戲公會，另外，還有來自 Axie Infinity 聯合創始人 Jihoz、Nansen 的 CEO Alex Svanevik 和運營經理 Isaac Zu、Illuvium 的聯合創始人 Kieran Warwick 和業務運營主管 Danny 等人。

本月初，Merit Circle 又在 Copper 平臺通過 Balancer LBP 籌集到超 1 億美元，打破了 LBP 籌資記錄，超過 4500 多人蔘與。

Merit Circle 運行模式和 DAO 結構

Merit Circle 現在支持 Axie Infinity 和在線角色扮演遊戲 VulcanVerse，目前正在針對 VulcanVerse 遊戲招募玩家。拿當前 Merit Circle 的 Axie Infinity 策略和運行模式而言，想參與 Axie Infinity 遊戲的玩家先通過 Discord 向 Merit Circle 提出申請，Merit Circle DAO 經理在進行小型面試後將這些玩家組成一個團隊，然後爲他們提供遊戲培訓和輔導教程，也會用各種工具來跟蹤玩家的活動來優化其表現。

關於利潤分成，Merit Circle 會每兩週以 SLP 形式獎勵給玩家總收入的 70%，Merit Circle DAO 財庫會獲得另外 30%。相比之下，YGG 中也會將 70% 的利潤分配玩家，不過，另外 10% 歸屬於 YGG （之後會進行再投資），20% 分配社區經理。之後，Merit Circle 還將額外獎勵玩家 MC 代幣，頂級玩家還有機會成爲 DAO 經理，還能獲得額外獎勵。

另外，Merit Circle DAO 正在討論在 Axie Infinity 開啓土地玩法之後的首選位置，目前還處於準備階段。

之後，Merit CircleDAO 會由一個管理着很多子 DAO 的主 DAO 組成，每個子 DAO 代表一款遊戲。此外，Merit Circle 還與太空戰略遊戲 Star Atlas、RPG 冒險遊戲 Illuvium、幻想類遊戲 Hash Rush 和 Solana 生態遊戲 Nyan Heroes 建立了合作關係，之後應該也會爲這些遊戲提供支持。

Merit Circle DAO 結構

每個子 DAO 都可以部署自己的策略，包括最大化策略收益，購買 NFT 收藏品等。下面是一個獎學金模型的示例。

Merti Circle 中獎學金模型的資金流向示例

在初始設置中，每個子 DAO 中財庫資產分配比例爲：

生產型 NFT （70%）：即在遊戲中可以使用的 NFT。這部分 NFT 可以根據獎學金模型出租給其他玩家，也可能爲虛擬土地（land plot）；

價值型 NFT （20%）：購買的資產用來補充財庫或之後加價出售；

ETH 和穩定幣（10%）：用於購買上述兩種 NFT 或開發新的遊戲策略。

Merit Circle 目前支持的另一款遊戲 VulcanVerse 內的資產之一爲土地，玩家可以在購買土地後進行升級和賺取額外的質押獎勵，升級土地需要 PYR 和 LAVA 代幣。Merit Circle 此前購買了該遊戲內的 100 塊土地，同時即將推出 Cedalion 計劃，允許玩家借出其資產獲取被動收入，其他玩家也可以通過參與遊戲賺取額外收入。

代幣模型

Merit Circle 的治理代幣爲 MC，持有者可以對 DAO 的未來發展進行投票治理。MC 總量 10 億枚，其中，除公開發售的代幣之外，Merit Circle 對其他分配均設有鎖倉或線性釋放機制，整體來說，初始的循環流通量爲 7900 枚 MC。具體而言，

社區激勵（29.4%）：分 36 個月釋放，這部分代幣只能根據治理提案來分配代幣；

團隊和顧問（20%）：鎖定 12 個月，之後分 42 個月釋放；

DAO 金庫（15%）：分 36 個月釋放；

早期投資者：鎖定 6 個月，之後分 36 個月釋放；

流動性獎勵（10%）：有 MC 單幣質押池和 MC/ETH 池，其中，MC 單幣質押池會獲得 20% 的流動性獎勵，MC/ETH 池可獲得 80%。認領後鎖定 12 個月。

公開發行（7.5%）：全部釋放；

針對 Axie420 支持者追溯獎勵（4%）：啓動後先釋放 10%，之後分 18 個月線性釋放。

Merit Circle 代幣分配模型

關於未來規劃，Merit Circle 計劃在今年第四季度持續擴展社區和策略，包括吸引更多的玩家和社區經理，明年一季度會爲玩家推出一個工具儀表板，二季度會推出子 DAO 結構以及鏈上投票等機制來推動去中心化。

Merit Circle 路線圖

與 YGG 有何異同？

從目前披露的信息來看，Merit Circle 還得到了同類遊戲公會的 Yield Guild Games 的 17.5 萬美元投資，當前的運行模式也和 Yield Guild Games 較爲類似，不過之後兩者都會逐漸擴充 DAO，即構建子 DAO。正如 KOL Pentoshi 稱，兩者在 DAO 結構上有一個最大的區別是，Yield Guild Games 採取的是 Guild of Guilds 結構，比較靈活，允許子 DAO 代幣化，有一個單獨的代幣，不過，子 DAO 由於利用了 YGG 品牌會支付一定比例的費率；而 Merit Circle 採取 SuperGuild 結構，和子 DAO 共享一個代幣，能夠最大程度地賦能 MC 代幣。

根據白皮書，Yield Guild Games 將建立可以進行特定遊戲資產和活動的託管的子 DAO，子 DAO 中的資產由 YGG 財庫完全擁有，並通過多籤硬件錢包控制，不過，子 DAO 也是代幣化的，其中一部分子 DAO 的代幣將提供給社區，社區子 DAO 代幣持有者能夠提出具體遊戲機制的提案和投票。具體細節可能之後還會討論；而 Merit Circle 會由一個管理着很多子 DAO 的主 DAO 組成，每個子 DAO 代表一款遊戲，主 DAO 和子 DAO 共享一個代幣。

從學員和 Discord 成員來看，YGG 在截至 9 月底有 4,710 名 Axie Infinity 學員，Discord 上有超 7 萬成員；Merit Circle 有 1500 多名 Axie Infinity 學員（根據 Gitbook 文件顯示），在 Discord 上有 2 萬多名成員。考慮到 Merit Circle 成立時間較晚，其學員和社區用戶隨不如 YGG，但整體表現還算不錯。

另外，相比於 Yield Guild Games，Merit Circle 在推出代幣 MC 之後，還啓動了 MC 質押功能，允許用戶單幣 MC 質押或提供 MC/ETH 流動性賺取獎勵，代幣總供應量的 10% 也會用作流動性獎勵。而截至 11 月 11 日，MC 全部稀釋後的市值也幾乎追平了 YGG，均在 60 億美元左右。根據 Yield Guild Games 白皮書，之後也將投票決定是否向代幣持有人開放發放代幣獎勵的功能，最終會發布各種質押池。

參考鏈接：

https://meritcircle.gitbook.io/merit-circle/faq/faq

https://yieldguild.io/YGG-Whitepaper-English.pdf