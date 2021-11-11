經濟持續復甦與能源價格走升 可望為高收益債市提供支撐

美國聯準會 (Fed)11 月決策會議宣布開始縮減購債，並重申在明年中完成縮減後不急於升息。此外，Fed 重申通膨只是暫時性情況，預估到明年第 2 至 3 季就會回落。柏瑞投信表示，美國經濟持續穩健復甦、Fed 維持鴿式退場論調、加上美企業財報亮眼、能源價格維持高檔，在市場資金持續豐沛支撐下，有利於全球高收益債券市場的後續表現。

雖然 Fed 這次的會後聲明承認物價上漲比預期更長、更久，但仍重申通膨是暫時性的立場。柏瑞投信指出，全球疫後經濟的增速持續高於過往均值水準，不過，在當今的時空背景下將不會重演 1970 年代停滯性通膨情境 (意即高通膨伴隨成長停滯)，但受限於全球供應鏈壓力、能源與商品供給仍需時間追趕上快速擴張的需求，通膨仍料將持續位於高檔一段時間。

通膨升溫對高收益債市影響不大

但是回顧過往通膨預期升幅較大時期，全球高收益債 * 仍能繳出正報酬 (圖 1)。因此，面對經濟向好但震盪加大的市場，不妨利用波動度遠低美股、並與經濟相關性高、且以累積息收為主的全球高收益債，持續參與經濟復甦、同時降低市場波動的影響。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人劉文茵表示，美國高收益發債企業財報亮眼，違約率不但持續下探、企業升評比率創高後亦維持於高檔。此外，美國高收益初級債市的熱絡並未影響價格，顯示市場追逐收益需求動能旺盛，資金活絡有助企業營運的正向循環、支撐高收益債市有機會再持續走升。

另一方面，產油與大宗商品出口的新興市場企業也同樣受惠於通膨，因為續揚的商品價格持續帶動營收成長，同時降低企業財務槓桿，在基本面利多支撐下，近期因中國特定企業影響投資氣氛而擴大的利差，反倒提供逢低進場的良機，亦可提早佈局未來潛在的利差收斂 (資本利得) 機會。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人劉文茵指出，儘管經濟前景樂觀，但投資人對通膨與股市評價的居高思危、以及持續的市場不確定性，建議可加入全球高收益債作為資產配置「加強劑」，一方面受惠其與經濟、企業獲利、能源商品的高相關性，持續累積息收來源；另方面透過較短存續期與較高的殖利率，以抵禦利率上行、減債與通膨等風險。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 以近 60% 成熟國家高收益債穩基底，搭配近 40% 新興市場債，藉以提高收益與資本利得潛力。此外，配置約 9 成美元債以降低匯率波動，透過中性存續期、減碼低評級債且無衍生性商品，幾可全面把關投組風險。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 成立於 2008 年 8 月，境內成立最早、唯一歷經金融海嘯考驗的高收益債基金，由於不限縮特定高收益債種的投資策略亦幫助基金受惠於能源、原物料與消費產業的景氣復甦行情，同時亦繳出績效表現優於同類型基金的優異操盤能力 (表一)。惟上述配置仍會隨市況而調整，且須留意高收益債市仍有相關風險。

圖一、通膨升溫不影響全球高收益債報酬力 (非本基金報酬)

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信，統計期間自 2006/3/31~2021/9/30。1bps(基本點)=0.1%。全球高收益債係採用彭博巴克萊全球高收益債券指數。本圖僅為市場概況，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來收益之保證。此指數亦非基金之績效指標。高收益債仍有相關投資風險，投資前請審慎評估。

表一、本基金績效表

資料來源：Lipper，2021/10/31，以同類型之美元級別計算。同類型基金分類依據為投信投顧公會分類「海外債券 - 高收益 - 全球型」。美元 A 級別成立日：2016/1/27。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險，投資前請審慎評估。

* 係指彭博巴克萊全球高收益債券指數。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110390)