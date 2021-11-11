〈能源盤後〉美庫存上升、美元走強 原油4日來首次收低

週三 (10 日) 交易，原油期貨價格下跌，為 4 個交易日來首次收低，係因承壓於上週美國原油庫存上升，以及通膨高於預期帶來的美元走強和公債殖利率上升。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「在能源交易者看到拜登政府採取任何行動之前，原油價格似乎不太可能突破最近的 [價格] 高點。」市場認為，美政府可能會釋出戰略石油儲備 (SPR) 以平抑價格，但僅是該舉措的臆測就已經打壓了油價。

「石油市場的短缺穩固存在，這應該可以避免 WTI 出現大幅回跌。」Moya 說。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.81 美元或 3.3%，收每桶 81.34 美元，在連續 3 日上漲後回落收低。

根據道瓊市場數據，今年迄今，近月 WTI 價格上漲了近 68%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌美 2.14 元或 2.5%，收每桶 82.64 美元，同樣令連 3 日漲勢止步。

儘管週三價格回落，但 Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 認為，「有許多因素將重啟未來幾日和幾週的看漲動能。」

需求仍強勁，且 10 月通膨年率上升至 6.2%，創下 1990 年 11 月以來最高水準。「所有物價都在上漲，即使拜登威脅要釋出 SPR，我們認為，這將只造成能源價格非常短暫的疲軟。」Zahir 說。

然而，他認為交易者仍應注意潛在的看跌發展：新冠肺炎疫情復甦、伊朗核子協議恢復、OPEC + 決定擴大增產。

美國原油庫存報告

EIA 週三公布，上週 (11/5 止) 美國原油庫存增加 100 萬桶，為連續第三週上升。另外，汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油庫存下降 260 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預期上週 (11/5 止) 美國原油庫存增加 100 萬桶、汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油庫存預計持平。

貿易團體 API 週二稍晚公布，上週美國原油庫存下降 250 萬桶、汽油庫存下降 55.2 萬桶、蒸餾油庫存增加 57.3 萬桶。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 3.3%，收近每加侖 2.297 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 2.452 美元。

EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存基本上保持在 264 萬桶不變。國內石油總產量也保持在每日 1150 萬桶不變。

與此同時，SPR 上週減少了 310 萬桶，至 6.094 億桶 (含依據外國或商業儲存協議下持有的非美國庫存)。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，SPR 減少並不令人意外，但該註腳意味著美國在海外持有 SPR 庫存，這只能推測疫情期間，美國找到了離岸儲油地點，「他們很有可能將那些石油釋放回到市場上。」

然而，整體來說，EIA 庫存數據「非常具有支持性」，油價下跌的「唯一」原因是美國通膨數據公佈後，美元走強。ICE 美元指數週三上升 0.9%，不利美元計價的大宗商品價格，包括原油。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 2% ，收每百萬 Btu 4.88 美元。

EIA 週三也公布了上週美國天然氣庫存報告，較往常提早一日，因應週四聯邦假日退伍軍人節。上週 (11/5 止) 天然氣庫存增加 70 億立方英呎，不及分析師平均預期的一半。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 150 億立方英呎。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，由於美政府可能釋出 SPR 的傳言凸顯了供應短缺的嚴重程度，支撐週二油價上漲。

與此同時，EIA 週二公布的《短期能源展望》月報顯示，明年全球石油庫存將開始增加，因為 OPEC + 和美國會增產，而全球石油需求成長也會放緩。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，EIA 的月報令「美政府是否會採取平抑價格行動」這一點更不明確，但我們不排除釋出 SPR 這個做法，尤其是價格居高不下的狀況。」