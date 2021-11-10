年收入70-120萬投資人最愛好享退 兩年期滿近九成續抱

「好享退 - 全民退休自主投資實驗專案」推出正式兩年期滿，基富通今 (10) 日發布成果發表，好享退基金規模 (AUM) 達 88.92 億元，近 9 成投資人續抱，年收入 70-120 萬元的投資人占比最高。

兩年前由金管會提出，集保結算所、投信投顧公會及證基會共同主辦，在基富通平台上推出「好享退」專案，透過基金定期定額來為自己累積退休所需的資金，因為 0 手續費、低經理費，專案共獲 11 萬人報名，正式開放時則有 4.1 萬人實際參與。

這兩年來在市場上颳起退休準備旋風，也讓更多民眾重視到退休準備重要性。基富通總經理黃致淵表示，當初參與的 4.1 萬人兩年後仍有 88% 的留存率，有效約定人數 36727 人，且每月扣款金額 3.25 億元也僅比當初減少 7%。

但是持續投資的民眾平均扣款金額不降反升，每人從 8530 元增至 8969，增幅 5%；平均每筆扣款金額也從 4612 元增至 5029 元，成長 9%，在在凸顯對此專案的高度認同。

進一步觀察好享退投資人的輪廓分析，有 31.6% 客戶年齡落在 51-60 歲，27.9% 為 41-50 歲的投資人，男女占比以女性略高出了 9.4%。

而職業別前三名分別為製造業 16.9%、服務業 14.2%、公教 13.5%，值得一提的是，有 35.3% 以上的投資人投資經驗未滿 5 年，顯見專家嚴選的專案產品對於基金新手相當容易入門。

此外，期滿有效契約客戶居住地的前六名就是台灣六都直轄市；教育程度以大學最多，占 44.9%，其次為碩博士占 26.6%、高中職 26.4%。年收入以 70-120 萬元的區間占比最高、達 35.1%，其次落在 120-210 萬元區間、占 28.5%。

基富通董事長林修銘表示，將這個專案實驗期間訂為兩年，主要是考量讓投資人養成紀律投資的習慣，尤其退休準備是長期的事，若民眾能夠過這個專案完成兩年持續扣款不中斷 (不贖回也不終止扣款)，就可以享有 0 手續費、低經理費的優惠，且兩年期滿持續投資也能繼續享有這樣的優惠。

林修銘針對「好享退」專案進一步指出，經歷兩年來市場波動，專案內九檔基金定期定額績效都還不錯，投資人平均都累積了一筆不小的財富，以成立以來績效來看，共有三檔基金報酬率超過 20%，若長期投資，到退休時確實對退休生活有不小的幫助。

黃致淵表示，為了讓投資人繼續維持投資的良好習慣，持續為自己的退休後所需資金做準備，基富通更在「好享退」期滿之前推出加碼活動，若「好享退」投資人在投資期滿兩年後，再投資兩年 (期間不贖回、不停扣)，累積扣款達 48 個月，就可以獲得基富通 VIP 資格，未來在基富通平台不論單筆、定期定額申購股票、平衡、債券等數千檔基金 (特殊基金除外，以屆時基富通官網公布為準) 可享有終身 0 手續費的優惠。