大潤發、家樂福出售案 公平會：尚未收到結合申請

近期零售通路掀起併購熱潮，除了全聯擬併大潤發外，統一、遠東也來爭搶台灣家樂福，市場高度關注，公平會主委李鎂今 (10) 日表示，目前相關事業皆未提出申請結合，業者若提出，將依程序審查；至於是否構成壟斷，李鎂說，要視結合後的市占率，若達到無競爭狀態，才屬於獨占。

李鎂今天赴立法院經濟委員會列席報告並備質詢，有立委提問，家樂福、全聯、大潤發等量販業者水平結合，是否過度集中對市場經濟形成風險？李鎂答詢指出，關於家樂福併購案，目前相關事業都沒有提出申請結合，若提出，會依程序針對實質內容進行審查。

李鎂說明，包括各相關事業的市場占有率、對整體經濟影響的利弊，以及是否會對未來定價調整有不利的影響等，都是審查重點，至於大潤發併購案，就她了解，目前也尚未收到申請書。

李鎂指出，根據公平交易法規範，獨占事業的前提是在市場上達到沒有競爭的情況，因此，要看結合後的市占率來判斷是否形成獨占，即便沒有獨占的情形，但有競爭疑慮時，仍可附加但書的方式提出條件。

此外，近來物價持續升溫，多位立委關切公平會有何作為？李鎂表示，對各項民生物資一直非常關注，但公平會的職責是了解有無不合法的集體聯合漲價行為，目前有些物價出現波動，但看不出聯合漲價，她強調，政府十分關心物價波動，各部會都有分工，若真的有聯合漲價行為，將積極查處。