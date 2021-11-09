印尼承諾配合防疫工作 最快本周開放移工來台

為儘速推動移工專案引進計畫，勞動部今 (9) 日下午與印尼召開視訊會議，當局表示，防疫準備工作已就緒，承諾將嚴格監督印尼仲介公司落實防疫工作執行，勞動部也將儘速報請指揮中心同意實施，最快本周開放引進印尼移工，此外，雙方也就零付費政策達成暫緩的協議，待疫情結束再重新討論。

勞動部表示，受 COVID-19 疫情影響，台灣自去年 12 月 4 日起暫停引進印尼移工迄今，今年 5 月 19 日起，除專案許可者外，暫緩所有移工入境。考量國內產業缺工問題，為兼顧國內經濟發展，以及補充照顧人力需求，減輕家屬照顧負擔，勞動部先前已提報專案引進計畫送請指揮中心核定，並視移工來源國配合防疫措施情形，開放引進移工。

勞動部說明，台印此次視訊會議著重於國外防疫準備工作進行討論，並逐項檢視國外防疫措施，包含國外仲介公司應訂定防疫計畫，且須經印尼主管機關查核符合規範後出具相關證明、台方駐印尼代表處審核移工入國簽證程序、印方提供 47 家 PCR 檢驗機構名單、印方承諾將嚴格監督該國仲介公司落實防疫措施等，最終，印方及台方駐印尼代表處確認均可配合辦理。

勞動部指出，印尼為積極恢復移工輸出，展現高度配合，並邀請台方駐印尼代表處人員一同前往國外訓練所進行訪視，藉由實地勘察瞭解印方準備工作，因印方承諾可配合我國的防疫措施，勞動部將儘速報請指揮中心同意專案引進計畫正式實施，最快本周開放。

此外，本次會議也協商印尼零付費政策，雙方同意合作加強防疫，優先處理重新開放印尼移工來台議題，落實印尼移工來台前檢疫措施，優先鼓勵移工完整施打疫苗，加強印尼仲介監督管理，杜絕檢測不實造成破口，待疫情結束再重新討論移工費用議題。

勞動部表示，台印雙方針對移工引進專案達成共識，印方也願意積極推動後續開放事宜。至於泰國、菲律賓及越南等國，勞動部持續透過外交管道進行研商，在確保防疫得以落實執行的前提下，儘速開放引進移工。