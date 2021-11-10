〈台幣〉升勢再起 往27.7元整數關卡靠攏

外資持續回流台北股匯市，新台幣兌美元匯率今 (10) 日升勢再起，早盤最高來到 27.725 元，往 27.7 元整數關卡靠攏，在亞幣中偏強，並續改寫逾 6 周新高，台股則受美股走弱影響，在平盤附近震盪，一度失守 17500 點關卡。

外資近來積極匯入，新台幣兌美元匯率連日走升，昨天一舉升破 27.8 元關卡，今天以 27.79 元微貶開盤後，隨即轉為升值，美元賣盤踴躍，推升匯價超越昨天高點，升抵 27.725 元，升值 4.7 分，不過，台幣升勢過於猛烈恐再度引發央行介入調節，進口商也伺機進場買匯。

台股方面，外資近 3 個交易日以來已經在集中市場大買逾 566 億元，大盤今天陷震盪整理格局，一度翻黑跌破 17500 點，台積電 10 月營收公布前夕股價疲軟，電子股休兵，資金輪動轉進紡織、玻璃、營建等族群，整體盤勢呈現多空拉鋸。

觀察主要亞幣表現，新台幣早盤升值 0.14%，走勢偏強，韓元兌美元則貶值 0.32%，泰銖貶 0.13%，新加坡幣與人民幣約貶 0.03-0.05%，日圓在平盤附近整理。

美國 10 月生產者價格指數 (PPI) 較去年同期上漲 8.6%，與 9 月相同，仍是近 11 年來最大增幅，使得美元指數走弱，市場將目光轉向周三出爐的通膨數據，專家分析，10 月 CPI 年增幅可能略強於市場預期。