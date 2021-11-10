操盤手看台股：元宇宙商機熱！威盛集團大漲後 下一步看誰？

美國基礎建設法案過關，美股維持強勢，市場情緒持續樂觀。一路提及強勁的美股將成為本波台股上漲的助力，原因在於無論是縮減購債或是傳出後續可能的緩步升息；現階段皆被投資人認為是美國經濟溫和成長的特徵，這種環境有利企業獲利成長，當然對股市也有利。

曾提到今年 9 月台灣證券劃撥存款增至 3 兆 1648 億元，創下歷史新高，這是投資人把股票變成鈔票，以及發放年度現金股息的結果，場外觀望的資金是增加的，並非大舉進場。如今，這些場外觀望的資金看到美股之強，台股跟進向上，終於被軋到空手，開始進場回補股票。

目前大盤持續挺進今年 8~9 月的套牢區，行情由權值股領漲，而中小型股也輪番表態；當前美股都創高了，大盤連今年 9 月高點 17633 點都沒越過，位階上實屬偏低。短線上，觀察今年 9 月高點 17633 點及今年 8 月高點 17643 點，多方能否一次越過。若是今年 11 月底前能順利越過，年底前仍有機會挑戰今年 7 月的歷史高點 18034 點。

隨著營收及財報相繼公布，股價與營收 (或財報) 預期之間的調整仍在進行，但是真正的重頭戲在於年終的集團與法人作帳行情，以及延續到明年第 1 季的做夢行情。目前盤面以三大主題：元宇宙、低軌衛星、電動車 (含第三代半導體) 等，最具市場共識，當中由於近日美國半導體大廠超微 (AMD) 宣布獲得 Meta (前臉書)大單，為 Meta 打造數據中心的晶片，搶搭元宇宙商機，股價單日大漲 10%！

市場終於發現儘管打造元宇宙需要一段長時間，但在這段過程中，只要有各大科技業者相繼投入 (如 Meta) 就會有公司 (如 AMD) 能夠實質受惠，後續的數據中心晶片訂單總不會是虛構商機！故近日在台股中也以元宇宙相關的硬體供應鏈最強。

對於一個操盤手而言，不要被市場雜訊干擾，專注於股價的漲跌，就能把握住這波漲勢。目前看好的宏達電、威盛相繼創高後，市場正擴大解釋元宇宙概念股，從雲端運算、數據中心、5G 網通、AR/VR(擴增／虛擬實境)、AI 人工智慧、高速運算、區塊鏈等技術，皆被納入泛元宇宙概念股的範疇，從 IC 設計的凌陽、鈺創、驊訊、立積，板卡的技嘉、微星、華擎，智慧眼鏡的佐臻、揚明光、中光電等，都可列入追蹤，其中老牌 IC 設計股的凌陽 (2401-TW) 近年往控股公司發展，已加入電動車 MIH 平台，上半年 EPS 0.85 元，超越去年全年。

目前持股逾 27% 股權的芯鼎，深耕影像控制晶片，傳打入 VR 供應鏈，而旗下凌陽創新主打影像處理晶片，已導入人工智慧，也搶攻 VR 商機，同時旗下另有多家 IC 設計公司，可望整合資源，瞄準元宇宙相關商機，值得進一步留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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