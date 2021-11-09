旅遊神卡最高回饋20% 聯邦銀年底前發卡目標10萬張

聯邦銀行 (2838-TW) 今 (9) 日宣布推出主打「旅遊神卡」幸福 M 卡，最高享有 20% 回饋，總經理許維文表示，年底前發卡目標 10 萬卡。

許維文表示，看準後疫情生活，繼 9 月推出聯邦綠卡，瞄準綠色消費，短短不到兩個月，已發行 2 萬卡；隨著本土疫情趨緩，國內旅遊復甦，因此推出「聯邦幸福 M 卡」，只要是旅遊所需的交通、訂房、旅行社旅刷卡消費就享有 6% 現金回饋，新戶核卡後 30 日內再加碼 14%，等於交通旅遊刷卡消費最高有 20% 現金回饋。

聯邦幸福 M 卡還看準國人愛買保險，為滿足民眾繳納各項保費需求，只要有申辦電子化帳單，提供最高 1.5% 現金回饋，完成登錄還可以 12 期分期 0 利率。

至於一般消費，申辦電子化帳單並完成指定行動支付任一筆交易，國內有 1%、國外有 3% 現金回饋，此外，再加碼早鳥優惠，只要在 2022 年 2 月 28 日前自動加值就有 10% 現金回饋。

限量發行全球首發禮物晶片卡

特別的是，聯邦幸福 M 卡除了發行一般晶片卡，若透過線上辦卡，將享有全球第一張正式採用萬事達卡與 Smartflex Technology 合作的禮物禮物晶片卡，晶片呈現為禮物盒樣式，且改革傳統嵌入式晶片模組可能被整塊撬走盜刷的疑慮，運用新科技讓晶片一體成型，更加提升交易安全。但也因為製卡成本為傳統信用卡的兩倍，因次此次聯邦幸福 M 卡禮物晶片卡限量發行 4000 張。