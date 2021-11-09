〈貴金屬盤後〉Fed偏鴿 黃金連3漲 再創逾2個月高點

週一 (8 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日上漲，再創 9 月初以來最高收盤價。

ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「如果金價要下跌，早該在上週三 FOMC 做出決議後就下跌了。金價反而上漲到上週收高，而且看起來可能會進一步上漲，尤其是倘若央行各官員的演說持續暗示貨幣政策不會積極緊縮，以及通膨是短暫的。」

「上週英國央行發表了談話但沒有採取行動，因為他們拒絕升息，儘管先前他們說過可能會升息。除此之外，歐洲央行仍持續發出鴿派言論。」

此外，Fed 將削減購債規模 150 億美元的決定「已完全在價格上反映，且黃金和白銀的下行風險可能也已經完全入價。」Razaqzada 說。

「本週將有幾位央行官員發表談話，來看看是否會持續聽到更多鴿派言論，如果是這樣，這對股市和黃金或一般風險資產來說，應該是好消息。最大的風險是美國 CPI 通膨大增，雖然這不太可能，但不是完全沒有問題。」他說。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 11.20 美元或 0.6%，收每盎司 1828 美元，再創 9 月 3 日以來最高收盤價，上週收升 1.8%。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示：「上週央行令人意外地傾向鴿派，持續推升金價。」

黃金週一持續走高，係因 Fed 兩位高層表示，有鑑於經濟的快速復甦和持續的高通膨，央行可能會在 2022 年底前升息。Fed 副主席 Richard Clarida 週一重申了他的觀點，即 2022 年底前可能會達到升息標準，而聖路易斯 Fed 總裁 James Bullard 受訪時表示，他預期央行 2022 年升息 2 次。

Fed 上週指出，「如果經濟前景的變化有保證，央行已經準備好調整其購債計畫的腳步。」這提高了市場對央行在必要時加速升息的預期。

XM.com 高級投資分析師 Marios Hadjikyriacos 寫道：「黃金基本上走勢變成看 Fed 升息速度而波動，在每回利率正常化的預期被推遲時就會受益，若被提前就會受挫。」

黃金通常被視為對抗通膨的避險工具，因此在後疫情復甦階段不斷上漲。

上週公債殖利率回落，基準 10 年期美國公債殖利率創下 2020 年 6 月 12 日止的當週以來最大單週跌幅，令黃金和其他不孳息的貴金屬價格看漲。

CMC Market 的 Hewson 表示，黃金價格的下一個關鍵阻力是仲夏時的 1835 美元高點，這自 7 月中旬以來就一直是紮實的壁壘。「要突破這一關卡，公債殖利率可能要再進一步大降，以及美元要進一步走疲，但現階段這兩種情況都不太可能。」

上週五的非農就業報告顯示，美國勞動參與率令人失望，且通膨上升令經濟強勁成長的前景黯淡。

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