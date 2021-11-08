美股繼續保持上漲趨勢，這週關注美國消費者物價指數等

美股繼續保持上漲趨勢

上週，美國 FOMC 雖然決定開始收縮寬鬆政策，但是因為在事前預測範圍之內，所以並沒有出現大的干擾，美國的主要股指繼續保持上漲趨勢。



而外匯市場中，日圓、美元也相對比較堅挺。一般來說，如果股市上漲將會拋售日圓與美元，如果股市下跌將會買入日圓與美元，所以上週的趨勢與以往稍有不同。



【美元指數、S&P500（CFD）、美國公債殖利率（10 年、2 年）、原油（CFD）黃金（CFD）的變化】



【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】



最近的美國公債殖利率整體都偏向下跌。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】



從最近 5 週的週五的變化來看，以長期殖利率為中心在下降。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國消費者物價指數、包威爾主席發言等

這週，美國將發佈消費者物價指數。因為是對美國加息有影響的重要指標之一，所以需要注意在發佈前後的時間段市場有可能會出現過激反應。

另外，包威爾主席也將會發言。如果在發言中出現今後的美國貨幣政策相關訊息的話，對市場可能會有很大的衝擊，還需要多加注意。

【參考數據】

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場中，日圓、歐元、美元相對比較強勢，而澳元、英鎊、紐元比較弱勢。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，處於弱勢的日圓轉為反彈，而一直走強的澳元開始疲軟。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

點擊查看最新 OANDA 外匯強弱圖

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股指 CFD 保持堅挺走勢。

歐洲市場

歐洲股指 CFD 大部分也都保持了堅挺走勢。

亞洲・大洋洲市場

從上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 的走勢來看，大部分都比較堅挺，但是中國與台灣的股指比較疲軟。

主要金融產品的相關性分析

上週的美元直盤主要貨幣對之間雖然也可以確認到一些相關性，但是與平常相比整體都較低。



【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

從美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性來看，因為日圓走強，所以 USD/JPY 與 ZAR/JPY 以外的日圓交叉盤之間的相關性都較高。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣對與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）中，US500 與主要貨幣對之間是和平常相反的負相關性。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

OANDA、貨幣期貨市場（FX）的倉位、主要貨幣對的走勢

【FX（外匯市場）】

美元 / 日圓（USD/JPY）

上週的美元 / 日圓依舊沒有明確的方向，在紐約市場閉市時下跌到最近箱體的低價位區域。



從 OANDA 的未平倉部位數據圖表來看，因為價位已經接近一直保持震盪的箱體下限，所以大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。反彈後的停盈回賣到將會成為上漲的阻力。如果出現低價下移的話，停損回賣也將會增加，需要注意有可能會推動下跌。



從 4 小時圖表來看，在確認今後的方向時，需要關注能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否守住 113 日圓價位等。



【USD/JPY 的 4 小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新 OANDA 掛單 / 未平倉部位數據圖表



截止上週二，日圓期貨市場中，因為多空雙方的部位都有減少，所以與前一週的多空比率沒太大變化，依然是偏向於空頭部位。



【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日 2021/11/02）】

歐元 / 美元（EUR/USD）

上週的歐元 / 美元上行乏力，一時跌破了近期支撐水平的 1.153 價位。



從 OANDA 的未平倉部位數據圖表來看，雖然偏向於多頭部位，但是因為一直在低價位區域波動，所以大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。如果反彈後的停盈回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，有可能會持續現在疲軟走勢。



而另一方，因為最近的反彈令受到壓力的空頭部位也有所增加。需要注意在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買也有可能會增加。



從 4 小時圖表來看，最近一直保持緩慢下跌的走勢。在判斷今後是否會持續下跌時，需要關注能否下移低價，以及能否突破由高價連接的趨勢線和近期高價水平等。



【EUR/USD 的 4 小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新 OANDA 掛單 / 未平倉部位數據圖表



歐元的期貨市場中，雖然與前一週一樣空頭部位處於優勢，但是，之間的差距在慢慢縮小，多空之間已經沒有太大偏差。今後需要關注會偏向多空哪一方。



【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日 2021/11/02）】

英鎊 / 美元（GBP/USD）

從 OANDA 的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率雖然上升，但是因為最近的下調，令出現帳面虧損的多頭部位增加。如果在反彈後的停盈回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，有可能會持續走強。



而另一方，因為最近的反彈而感到壓力的空頭部位也有所增加。也需要注意在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買也有可能會增加。



從 4 小時圖表來看，依然保持下跌趨勢。在判斷今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否守住 9 月底的支撐線 1.34 價位等。



【GBP/USD 的 4 小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新 OANDA 掛單 / 未平倉部位數據圖表



英鎊的期貨市場中，與前一週一樣，多頭部位持續保持稍微優勢。今後需要關注優勢能否擴大。



【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日 2021/11/02）】

澳元 / 美元（AUD/USD）

上週的澳元 / 美元上行乏力，下調至 0.73 中間價位。



從 OANDA 的未平倉部位數據圖表來看，多空沒有太大偏離，但是因為最近的下調，令帳面虧損多頭部位增加。如果在反彈後的停盈回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，有可能會持續走弱。



從 4 小時圖表來看，上漲趨勢已經結束，最近開始慢慢反轉為下跌趨勢。在判斷今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否下移低價等。



【AUD/USD 的 4 小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新 OANDA 掛單 / 未平倉部位數據圖表



澳元的期貨市場中，空頭部位持續保持大幅優勢。從依然大幅偏向於空頭部位的情況來看，這些部位的結算還有很大的空間。



【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日 2021/11/02）】

【CFD（差價合約）】

美國 S&P 股票指数 500（US500）

上週 US500 依然堅挺，保持上漲趨勢。



從 OANDA 的未平倉部位數據圖表來看，多空比率沒有太大偏差，但是因為高價上移，令大部分的空頭部位都出現了帳面虧損。如果在下調後的平倉回買，以及上移高價後停損回買增加的話，有可能會持續走強。



從 4 小時圖表來看，雖然維持上漲趨勢，但是需要關注在下調時能否守住近期低價水平以及由低價連接的趨勢線，在上探高價時能否上移高架等，來判斷持續上漲的可能性。



【US500 的 4 小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新 OANDA 掛單 / 未平倉部位數據圖表



S&P500 的期貨市場中，雖然依然沒有太大偏差，但是多頭部位的比率在繼續增加。



【期貨市場中 S&P500 consolidated 的未沖銷部位狀態（最終更新日 2021/11/02）】

更多 OANDA 專業分析

本文出處 https://reurl.cc/35mXkl

分析師專欄 https://bit.ly/2WIvYpf

OANDA 數據中心 https://bit.ly/36cSvNR

OANDA FB 粉絲團 https://bit.ly/2z976xH

此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。