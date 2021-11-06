〈劉揚偉談半導體〉歐洲加入半導體競爭行列 全球供應鏈將從G2變G3

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉指出，世界半導體供應鏈除了分裂成中國、美國二大超級體系外，歐洲也想要有發言權，因此，未來可能從一個世界兩個系統的 G2 變成 G3、更加分散。

劉揚偉表示，半導體應用越來越廣，疫情更讓各國意識到半導體供給的重要性，甚至成為國安議題，因此也積極爭取領先地位並建構自己的供應鏈體系，除了美、中外，歐盟 17 個成員國也希望將半導體技術開發到 2 奈米。

此外，企業也想建立自己的優勢，劉揚偉進一步指出，包括蘋果 (Apple)、Amazon(亞馬遜) 和 Google(谷歌) 等系統公司，都開始設計自己的 SoC，半導體供應鏈上下游的分界逐漸瓦解，而台灣在有強大的半導體實力，將起到關鍵作用。

另一方面，汽車公司在半導體供應吃緊下，也面臨極大的衝擊，劉揚偉引用 CNBC 報導的數據，今年汽車產業因 IC 短缺造成的營收損失，估達 2100 億美元，這與傳統汽車供應鏈不透明有關，也讓汽車業者開始重新思考傳統 Tier 1、Tier 2、Tier 3 的供應鏈系統。

劉揚偉認為，汽車中使用更多的半導體已經是不可避免的趨勢，電動車使用的半導體數量將會更多；如 L2 的電動車到 L4，不僅是感測器數量大幅增加，對算力的需求也將有數倍的成長，都意味著車廠需要更多、更先進的半導體。