限電影響 亞德客10月營收15.9億元 月減26%

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (5) 日同步公告 10 月營收與第三季財報，由於部分客戶受限電影響，導致 10 月營收月減 26%、僅 15.91 億元。亞德客認為，限電僅短期現象，後續客戶需求將強勁回升。

亞德客第三季純益 16 億元，季減 10.5%，年增 4%，每股純益 8.47 元，前三季純益 48.36 億元，年增 48%，每股賺 25.59 元。

亞德客第三季營收 66.63 億元，季減 5.5%，年增 28%，毛利率 49.21%，季增 0.09 個百分點，年減 1.61 個百分點，營益率 30.45%，季減 3.83 個百分點，年減 2.22 個百分點；稅後純益 16 億元，季減 10.5%，年增 4%，每股純益 8.47 元。

亞德客前三季營收 196.32 億元，年增 43%，毛利率 48.96%，年減 0.2 個百分點，營益率 32.68%，年增 1.8 個百分點；稅後純益 48.36 億元，年增 48%，每股純益 25.59 元。

亞德客 10 月營收 15.91 億元，月減 26.44%，年增 3.55%；前 10 月累計營收 212.24 億元，年增 39.17%。亞德客表示，氣動產業需求仍處向上循環中，接單仍高於出貨，但因中國國慶假期，工作天數較少及近期中國限電措施導致出貨減少。

亞德客強調，雖然公司屬優先供電企業，產出未受影響，並維持 110% 稼動率，但部分客戶仍因其所屬產業及區域受不同程度的影響。

亞德客認為，此次限電僅是短期現象，在限電狀況告段落後，客戶需求會如同去年 4 月以後的狀況一樣，強勁回升。

