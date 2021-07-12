文曄挺防疫 捐助雙和醫院、北醫各200萬元

半導體通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (12) 日指出，為回饋社會及鼓勵與感謝第一線防疫醫院及醫護人員，捐助新北巿雙和醫院及臺北醫學大學附設醫院各 200 萬元，做為防疫基金，同時在防疫緊急物資捐贈方面，提供新北巿消防局第七隊南勢分隊醫護防護面罩、及財團法人恩主公醫院醫療防疫口罩與隔離防護衣。

文曄指出，自 5 月中旬台灣疫情爆發後，公司配合主管機關警戒規定，採取員工居家辦公，以維護員工健康管理，並維持公司作業的穩定與績效的推動。

文曄今日舉辦股東會，會中通過 2020 年盈餘分派現金股利一案，每股配發新台幣 3.2 元，除息交易日為 8 月 2 日，也通過公司章程修正案、發行限制員工權利新股案、辦理國內現金增資發行普通股及 / 或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案等六案。

文曄 6 月營收 332.4 億元，月增 0.54%，年增 39.9%，第二季營收 1020.97 億元，季增 4.56%，年增 36.63%，上半年營收達 1997.43 億元，年增 31.24%，均創下歷年同期新高。

文曄為充實中長期營運資金，近期也委由臺銀統籌、合作金庫與兆豐銀行共同主辦 120 億元聯合授信案，並在 6 月 28 日完成聯貸簽約，也得到土銀、第一銀、新光銀、元大銀、菲律賓首都銀行、彰銀及上海銀行合計 10 家金融機構共同參與，董事長鄭文宗也感謝銀行團對文曄營運與獲利表現給予肯定。

證交所與櫃買中心日前舉辦第七屆公司治理評鑑揭曉，文曄首次晉身公司治理前 5% 最佳成績，同時也榮獲市值 100 億元以上電子類上市櫃公司前 10% 的產業別排名，足見文曄在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等面向的努力深獲肯定。

鄭文宗向股東表示，公司將持續深化公司治理機制，實踐永續經營的責任，未來除了開拓高成長的產品應用市場與提升客戶滲透率外，將持續進行數位轉型來精進營運效率、優化營運管理系統、增強財務管控制度、強化人力資源管理，以深化在半導體產業鏈上提供附加價值的能力，進而打造永續經營的企業根基。