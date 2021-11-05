〈台股盤後〉台積電貢獻逾百漲點 收復半年線支撐

台股今 (5) 日開平高盤後震盪走高，終場收在全日最高點，以 17296.9 點作收，上漲 218.04 點，一舉收復半年線反壓位置 17156 點，成交值放大至 3235.07 億元，由板卡、化工族群聯袂推升中小型股熱度，再加上台積電貢獻漲點多達 110 點，法人認為，短中期趨勢明顯翻多，年底前的作帳行情升溫。

從大型權值股來看，漲多跌少，有利大盤向上走強，50 大權值股中以聯詠漲停最強勢，友達漲半根停板，南電和長榮均漲逾 4%，矽力 - KY、台達電、聯電和富邦媒均漲逾 3%，瑞昱漲近 3%，台積電、亞德客 - KY 和萬海均漲 2% 之上。

化學原料相關族群再度成為主力追捧對象，永純、上曜漲停，永捷、雙邦和展宇漲半根停板上下。

電子化工材料族群同受關注，三福化漲停，光洋科、達興材料和長興漲 3%。

板卡股再度轉強，撼訊漲停，麗臺漲 8%，青雲漲近 7%，捷波、華擎、映泰均漲逾 3%。而 ABF 族群續強，南電漲 4%，景碩和欣興均漲逾 2.5%。

統一投顧指出，考量台股指數歷經 8-10 月的震盪整理，許多績優股跌深，投資價值浮現，且多家重量級法說會釋出對第四季正面看法，同時，美國聯準會通膨鴿派說法也提振市場信心，整體盤面氣氛轉佳。

元大投顧則表示，隨著月線扣抵低位，後續月線將加速走揚，強化指數的下檔支撐，目前盤面出現股價高低位階的資金流向調整，低位階且買盤增溫的績優股，可留意逢低分批布局機會。