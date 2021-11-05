台股攀逾1個月新高 外資回補265億元 三大法人買超283.15億元

台股半導體族群今 (5) 日火力全開，台積電攻克 600 元關卡，IC 設計、面板等族群人氣高漲，帶動指數一舉奪回半年線，直逼 17300 點，終場上漲 218 點，收在 17296 點，創逾 1 個月新高，成交值略增至 3235 億元。三大法人同站買方，聯手大買 283.15 億元，其中外資回補 265 億元。

加權指數周線連 5 紅，累計本周上漲 309 點。觀察法人今天資金變動情形，外資回頭買超 265.53 億元；投信也轉為買超 4.97 億元；自營商買超 12.65 億元，三大法人合計買超 283.15 億元。

權王台積電股價沉寂多日，今天一吐悶氣放量大漲逾 2%，成功站上 600 元，市值回升至 15.55 兆元；聯電強彈逾 3%，站回 60 元之上；聯發科也回神上漲逾 1%；台達電、瑞昱、鴻海、國巨等電子權值股都在盤上表現。

中小尺寸面板廠彩晶將買回 10 萬張庫藏股，今天股價受到激勵，大漲逾半根停板，終場收 15.3 元，成交量爆出 13.5 萬張，此外，美系外資也翻多面板雙虎，帶動友達勁揚逾 5%，站回 20 元大關，群創更大漲逾 7%，面板股為今天多頭指標。

IC 設計族群第三季成績普遍亮眼，多檔千金股近期獲外資、投信偏多操作，股王矽力 - KY 盤中衝上 4995 元，直逼 5000 元大關，終場收 4950 元，為連續 7 個交易日收盤創新高；IP 廠力旺同步走揚，一度來到 2520 元，改寫天價；信驊最高來到 2700 元，終場漲幅收斂，仍穩居股后寶座；譜瑞 - KY、世芯 - KY 分別勁揚 3%、6%，買氣熱絡。

值得注意的是，驅動 IC 龍頭聯詠雖然第四季營收估較上季下滑，約季減 3-6%，但毛利率、營益率將維持高檔，今天在大量買盤湧入下，股價直奔漲停，達 448 元，創近 2 個月新高。LED 驅動 IC 廠聚積前三季稅後純益 4.26 億元，年增 26.78%，每股純益 9.58 元，但今天反而遭到空方狙擊，股價摜壓至跌停 192 元。