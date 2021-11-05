港都優雅的定式 帕可麗酒店

港都遠洋大船穿梭古往今來，在高雄城市角落尋覓能夠休憩的寧靜港灣。面對著蒼鬱茂密的公園綠景，帕可麗酒店鬧中取靜，坐落在城市中心的公園一隅，動靜皆宜的地理位置，形塑一個能夠自在開啟旅程，亦可盡情放鬆窩居的據點。

簡約舒爽的色調設計，新古典主義風格的線板裝飾，搭配大面積落地窗外的燈光虹影，帕可麗酒店具備精品旅館的時尚風範，就像是紐約中央公園旁的高級寓所，整體氣氛低調優雅得令人自在。散發質感的高級家具，還有像是動線、穿透視野、燈光等不經意的巧思伏筆，讓無論商務或旅遊的住客們，在釋放疲憊、享受奢華的當下產生歸屬感。

地理位置緊鄰明誠公園，大片落地窗映照蒼鬱樹影，走出旅宿也隨即步入綠色公園，帕可麗酒店以一種游刃有餘的雍容姿態，凝望港都的古今旅人。透過優質服務和環境，以及高級家具的撫慰，在繁忙的城市生活中，創造一個旅人們能舒心安眠、重拾能量的空間。

以旅人自主空間為主軸，客房以同調性的色彩和線條統合，使用迎接自然採光的進口閉密隔音窗，兼具優雅與私密性的設計，讓旅客可以卸下緊繃，把紛擾鎖在門外。客房內以當代藝術作點綴，融入木、鐵、岩、光與影等元素，牆頭的金屬造型設計為酒店特別打造，讓藝術融入起居中，觸動感官想像。

旅館門面走的是精品旅店低調簡潔的風格，大理石、原木與灰岩三種材質交錯運用，呈現一種自然粗曠的美感，搭配天鵝絨沙發，成為時髦的視覺亮點。大廳準備了餅乾、糖果等零食小點，為會客與等待的時間，帶來些許輕鬆甜蜜。

帕可麗套房區隔起居與睡眠空間，是許多商務旅客長住的首選。孔雀綠的壁面搭配大理石隔牆，營造古典美式氛圍。想像疲憊了一天回到旅宿，打開 YAMAHA 立式音響讓音樂流洩，以咖啡機煮一杯香醇的深夜咖啡，靜看窗外高雄城市的浮光流影，愜意盡在不言之中。

浴室空間則以透光灰色玻璃與鏡面相互映照，在轉折與虛實之間創造不同的視覺風景。漫著煙霧的浴缸，是旅人卸下最後一道防線的溫柔撫慰，慢慢放掉繁忙的日常，沉浸在溫暖泉湯的懷抱中。

帕可麗酒店 PARK LEES HOTEL

add 高雄市鼓山區文信路 192 號

tel 07-962-8800

web www.theleeshotel.com

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》11 月號

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